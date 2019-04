Policjanci pomagali w ewakuacji ludzi z płonącego budynku Data publikacji 30.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Ochrona życia i zdrowia ludzkiego jest priorytetem w działaniach policjantów. Dali temu przykład dwaj mundurowi z Pruszcza Gdańskiego. Funkcjonariusze byli pierwsi na miejscu pożaru i pomagali mieszkańcom w ewakuacji i z płonącego budynku. Dodatkowo policjanci przed przybyciem strażaków sprawdzili wszystkie pomieszczenia mocno zadymionego budynku w poszukiwaniu osób, które mogły potrzebować jeszcze pomocy. Wszyscy mieszkańcy zostali na czas wyprowadzeni z płonącego budynku.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim – sierż. sztab. Sebastian Pańczyszyn i st. post. Łukasz Rut - to policjanci na co dzień pełniący służbę w referacie patrolowo interwencyjnym. Wczoraj przed godziną 19:00 patrolując ulice powiatu gdańskiego zostali powiadomieni o pożarze budynków w Radunicy. Palił się budynek gospodarczy i mieszkalny. Policjanci jako pierwsi przybyli na miejsce. Od razu wbiegli do środka zadymionego budynku i pomagali w ewakuacji mieszkańców. Po szybkim wyprowadzeniu wszystkich domowników policjanci sprawdzali jeszcze każde z pomieszczeń, czy nikt nie został w środku.

Mundurowi wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Pożar był tak rozległy, że gasiło go łącznie 7 zastępów straży pożarnej. Wszyscy mieszkańcy zostali na czas wyprowadzeni z płonącego budynku. Na co dzień budynek zamieszkiwało 11 osób.

Dzięki szybkiemu działaniu policjantów, którzy pierwsi przyjechali na miejsce uratowano wszystkich mieszkańców z płonącego budynku. Teraz śledczy pracują na wyjaśnieniem okoliczności powstania pożaru.

(KWP w Gdańsku/awk)