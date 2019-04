Kryminalni zatrzymali 29-latka, który przewoził ponad 3 kg amfetaminy Data publikacji 30.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Wejherowa zabezpieczyli ponad 3 kg amfetaminy. Do sprawy został zatrzymany 29-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego. Mężczyzna został już przesłuchany, usłyszał zarzuty, dzisiaj o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

W miniony weekend funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali 29-latka mieszkańca powiatu kartuskiego. Policjanci przy współpracy z funkcjonariuszami wydziału ruchu drogowego wejherowskiej policji w trakcie kontroli drogowej znaleźli w samochodzie mężczyzny ponad 3 kg amfetaminy. Narkotyki były przewożone przez zatrzymanego mężczyznę w papierowej torbie za tylnym siedzeniem pojazdu, którym podróżował ulicami Wejherowa.

29-latek został zatrzymany i doprowadzony do wejherowskiej komendy. Został przesłuchany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków za co grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Dzisiaj o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

(KWP w Gdańsku / kp)