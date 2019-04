Napadli na policjantkę po służbie. Kryminalni zatrzymali dwie osoby Data publikacji 30.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki nagraniom z miejskiego monitoringu zielonogórscy policjanci ustalili i zatrzymali mężczyznę, który napadł i pobił policjantkę po służbie. Wraz z nim zatrzymana została towarzysząca mu podczas zdarzenia kobieta, która go do tego czynu namówiła. Oboje usłyszeli już zarzuty. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia i motywy, które kierowały sprawcami.

W sobotę, 27.04.br., wieczorem, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze odebrał telefon od jednej z funkcjonariuszek, która poinformowała, że została napadnięta i pobita przez nieznanego mężczyznę, który kopał ją i próbował ukraść torebkę. Do działań natychmiast ruszyli zielonogórscy kryminalni, którzy wraz z pracownikami centrum monitoringu miejskiego rozpoczęli przeglądanie zapisów z kamer monitorujących miasto. Pracownicy centrum monitoringu bardzo szybko znaleźli nagrania, na których widać, jak dwie osoby - kobieta i mężczyzna – idą przez dłuższy czas za policjantką. Najprawdopodobniej czekali na dogodny moment, gdy na ulicy nie będzie przechodniów. Z relacji pokrzywdzonej policjantki wynikało, że została napadnięta gdy weszła w boczną uliczkę. Niestety tego terenu nie obejmuje monitoring, więc przebieg późniejszych zdarzeń policjanci odtworzyli na podstawie informacji przekazanych przez pokrzywdzoną, a także późniejszych ustaleń i przesłuchań podejrzanych. Jak opowiedziała pokrzywdzona, nieznany jej mężczyzna nagle kopnął ją w plecy, a gdy się przewróciła zaczął ją kopać po całym ciele i usiłował jednoczenie wyrwać torebkę. Gdy leżała na ziemi kopał ją nawet po twarzy. Mężczyzna i kobieta widoczni na nagraniach z monitoringu są doskonale znani zielonogórskim policjantom i byli wielokrotnie notowani za różne przestępstwa oraz wykroczenia. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez policjantów, to kobieta była inicjatorką napaści, ponieważ w przeszłości, jako sprawczyni różnych przestępstw, była przesłuchiwana przez pokrzywdzoną. Z relacji podejrzanej wynikało, że gdy zobaczyła na ulicy znaną jej policjantkę postanowiła namówić męża, żeby ją napaść i okraść.

W trakcie prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że zatrzymana para ma na swoim koncie także inne przestępstwa. Okazało się, że kilka dni wcześniej ukradli laptopa, innym razem torebkę siedzącej na ławce kobiecie, a także rower miejski. Po przeszukaniu w ich mieszkaniu policjanci znaleźli i odzyskali m.in. dokumenty innych osób, podkaszarkę, telefony komórkowe oraz laptopa. Śledczy ustalą do kogo należały zabezpieczone przedmioty i zwrócą je właścicielom.

Policjanci zebrali i zabezpieczyli materiał dowodowy do sprawy, dzięki któremu przedstawili zatrzymanym osobom zarzuty usiłowania rozboju, a także naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje karę od 2 do nawet 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy, dlatego w jego przypadku kara może być wyższa nawet o połowę. Policjanci wystąpili do prokuratora, aby skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie obydwu zatrzymanych osób.

(KWP w Gorzowie / mw)