Policyjni wodniacy już widoczni na akwenach Warmii i Mazur Data publikacji 30.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na akwenach Warmii i Mazur już pojawiły się patrole policyjnych wodniaków. Do końca sezonu letniego wodniacy będą dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Jak co roku warmińsko –mazurscy policjanci będą patrolować zbiorniki wodne na specjalnie przygotowanych i oznakowanych łodziach motorowych oraz radiowozach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Jeśli wypoczynek nad wodą to tylko i wyłącznie z rozwagą.

Rozpoczyna się sezon wypoczynku nad wodą. Przed nami Majówka. Wielu z nas z pewnością skorzysta z aktywności fizycznej i ten czas spędzi nad wodą. Nie pozwólmy jednak na to, aby beztroska sprawiła, że zapomnimy o bezpieczeństwie swoim i naszych bliskich. Woda nie wybacza pomyłek. Chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. Pamiętajmy, że to my sami w pierwszej kolejności odpowiedzialni jesteśmy za swoje bezpieczeństwo.

W ubiegłym roku policyjni wodniacy skontrolowali w sumie 1532 kąpieliska, podjęli także blisko 600 interwencji, zatrzymali 17 nietrzeźwych sterników łodzi motorowych oraz 27 osób będących pod wpływem alkoholu korzystających sprzętu pływającego bez napędu mechanicznego np. kajaki, rowery wodne.

W ubiegłym roku (2018) doszło do 49 utonięć z czego w okresie wakacji (lipiec – sierpień 2018) w województwie warmińsko – mazurskim utonęło 21 osób, to o 3 osoby więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. W 2017 roku utonięć było 51. Niezmienne jest to, że toną osoby w średnim wieku i to głównie mężczyźni. Najczęstszymi przyczynami utonięć od wielu już lat są alkohol, przecenianie swoich umiejętności oraz korzystanie z kąpielisk niestrzeżonych. Tak też było podczas ubiegłorocznych wakacji. Najwięcej osób utonęło w jeziorach.

Na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego służbę na wodach i terenach przywodnych pełni 54 policjantów. Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posiadający specjalistyczne uprawnienia ratowników wodnych. Dzięki temu funkcjonariusze są w stanie nie tylko szybko podjąć akcję ratowniczą, ale także udzielić pomocy osobie, która się topiła. Dodatkowo policyjni wodniacy systematycznie przechodzą szkolenia i ćwiczenia praktyczne, których celem jest doskonalenie i podniesienie umiejętności i bezpieczeństwa działań podejmowanych w trakcie służby oraz w sytuacjach prowadzenia akcji ratunkowych.

Policjanci mają do dyspozycji 34 łodzie motorowe, w tym 5 nowych:

1. Łódź R-1 o specyfikacji morskiej na wody Zalewu Wiślanego – Parker 800 Pilothouse – współfinansowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazana do Komendy Powiatowej Policji w Braniewie w ubiegłym roku. Jej wartość to 420 tysięcy złotych.

2. 3 łodzie R-2 Sportis S-6500/K – przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, Mrągowie i Piszu. Każda warta 280 tysięcy złotych.

3. Łódź R-3 (odkryta, bez kabiny) Tuna 500 DC, przekazana do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie o wartości 133 tysięcy złotych.

W sumie łączna kwota zakupionych łodzi to blisko 1,5 mln złotych.

