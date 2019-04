Policjanci zabezpieczyli narkotyki o czarnorynkowej wartości 65 tys. zł Data publikacji 30.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 41-letniego krakowianina, podejrzanego o posiadanie i przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających. Kryminalni zabezpieczyli narkotyki o wartości 65 tys. zł. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w czwartek (25 kwietnia br.) na terenie Prokocimia. Tego dnia kryminalni z Komisariatu Policji VI w Krakowie pojechali do mieszkania 41-latka, którego podejrzewali o udział w nielegalnym procederze. Mężczyzna, zaskoczony wizytą funkcjonariuszy, oświadczył, że nie posiada zabronionych substancji. Zaprzeczył też, aby miał jakikolwiek związek z narkotykowym biznesem. Policjanci nie dali się jednak zwieźć jego zapewnieniom i przystąpili do przeszukania zajmowanego przez niego lokum. Rewizja szybko zdemaskowała amatora środków odurzających, ponieważ w jego szafie ubraniowej stróże prawa znaleźli pudełko, a w nim woreczki oraz zawiniątka foliowe z amfetaminą, suszem marihuany i tabletkami ectasy. Jak się okazało, krakowianin posiadał niemal 2400 g amfetaminy, 76,6 g suszu konopi indyjskich oraz 15 tabletek ectasy. Szacunkowa czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi 65 tys. zł.

Mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze, gdzie usłyszał zarzuty posiadania i przygotowań do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)