Jak najłatwiej dotrzeć na defiladę „Silni w sojuszach” Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W piątek, 3 maja 2019 o godz. 14:00 z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, 20. rocznicy obecności Polski w NATO i 15. rocznicy przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej na mieszkańców Warszawy oraz gości czeka wyjątkowe widowisko - wielka defilada Wojska Polskiego oraz służb mundurowych pod hasłem „Silni w sojuszach”. W tym roku po raz pierwszy wraz z żołnierzami przedefilują również funkcjonariusze Policji. Majowa defilada jest też symbolicznym nawiązaniem do defilad, które odbywały się w Polsce w okresie międzywojennym. Zapraszamy do wspólnego świętowania.

W defiladzie „Silni w sojuszach” weźmie udział ponad dwa tysiące żołnierzy Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych. W tym roku po raz pierwszy wraz z żołnierzami przedefilują funkcjonariusze innych służb mundurowych - Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Ochrony Kolei, Straży Marszałkowskiej, Lasów Państwowych, a także Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej. Defilować będą także formacje proobronne, klasy mundurowe i pododdziały uczelni wojskowych, a także krajowe i zagraniczne poczty sztandarowe. W defiladzie lądowej przejedzie ponad 200 pojazdów, a w lotniczej zobaczymy 80 statków powietrznych.



Formacje biorące udział w defiladzie zgrupują się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krasińskiego do ul. Romana Sanguszki. Przemarsz wojsk i przejazd pojazdów, w godzinach od 14.00 do ok. 16.00, rozpocznie się na skrzyżowaniu z ulicą Sanguszki, a zakończy przy wjeździe do tunelu Wisłostrady.



Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych informacji związanych z organizacją ruchu podczas defilady – gdzie najlepiej oglądać defiladę, jak dojść czy dojechać:

Multimedialny Park Fontann

Jednym z miejsc do obserwowania defilady będzie skarpa w rejonie Multimedialnego Parku Fontann. Najlepsze drogi dojścia do rejonu Multimedialnego Parku Fontann – od strony Starego Miasta.

Bulwary Wiślane

Kolejne miejsce to Bulwary Wiślane oraz wydzielony odcinek wschodniej część „Wisłostrady” na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Zachęcamy do korzystania z kilku dostępnych przejść podziemnych:

przejście podziemne na wysokości ul. Romana Sanguszki tylko do godz. 12.00;

przejście podziemne na wysokości Zamku Królewskiego;

przejście podziemne na wysokości skweru Powstańców Styczniowych;

przejście na moście Gdańskim tylko do godz. 8.00.

W tym wyjątkowym dniu pojazdy wojskowe oraz pododdziały piesze będą się przygotowywać do defilady już od godz. 8:00 (Wisłostrada, na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Romana Sanguszki). Zachęcamy, aby zarezerwować sobie więcej czasu na dotarcie w okolicę trasy defilady ze względu na zmianę organizacji ruchu w mieście.

Uwaga!

Osoby niepełnosprawne proszone są o skorzystanie z wejścia od ul. Boleść do specjalnie przygotowanego sektora;

3 maja, w godzinach od 8.00 do 15.00 Most Gdański będzie zamknięty dla ruchu pieszego i rowerowego. W tym czasie nie będzie też można korzystać z przystanków autobusowych. Tego dnia od 14.00 do 15.00 na Moście Gdańskim wstrzymany też będzie ruch kołowy;

Na Moście Śląsko-Dąbrowskim ruch kołowy i tramwajowy nie będzie możliwy od 11.00 do 16.00. Piesi i rowerzyści nie będą mogli się nim poruszać od 14.00 do 15.00;

W związku z wydarzeniem dostępne w okolicy miejsca parkingowe będą wyłączone z użytkowania;

Zachęcamy do korzystania z dojazdu do „Wisłostrady” (z obu stron Wisły) komunikacją miejską, a następnie przejście w miejsce defilady;

Informujemy także, że wystąpią ograniczenia w ruchu pieszym w miejscach załadunku pododdziałów po defiladzie (ul. Solec oraz ul. Czerniakowska – jezdnia zachodnia w rejonie mostu Łazienkowskiego).

W rejonie Parku Fontann oraz na Bulwarach Wiślanych będzie można spróbować wojskowej grochówki. Na stoiskach promocyjnych, które są organizowane w ramach kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, będzie można porozmawiać z żołnierzami o służbie w Wojsku Polskim.



Świętuj razem z nami i przyjdź na Wisłostradę, gdzie odbędzie się wielka defilada „Silni w sojuszach”!

(MON/ mw)