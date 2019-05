Wprowadzali do obrotu nielegalne paliwa - straty Skarbu wyniosły 44 mln zł Data publikacji 06.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania śledczych doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej i zatrzymania osób, które trudniły się wprowadzaniem do obrotu nielegalnego paliwa. Sprawcy legalizowali olej napędowy poprzez tworzenie fikcyjnego łańcucha sprzedaży. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mieszkańcom woj. wielkopolskiego zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Funkcjonariusze z wrocławskiej komendy miejskiej zajmowali się sprawą wystąpienia możliwych nieprawidłowości w obrocie paliwami. Policjanci sprawdzali firmy, które zajmowały się wprowadzaniem do obrotu produktów ropopochodnych – oleju napędowego niewiadomego pochodzenia. Jak wynika z ustaleń, w celu udokumentowania pochodzenia paliwa zatrzymani pozorowali zakup tego towaru od różnych spółek. Tworzono przy tym fikcyjną siatkę sprzedaży paliw, co miało na celu zalegalizowanie towaru. Sporządzano, a następnie posługiwano się nierzetelnymi fakturami VAT, mającymi na celu stworzenie łańcucha podmiotów gospodarczych i zalegalizowanie paliwa. Funkcjonariusze ustalili Straty Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonego należnego podatku VAT na kwotę nie mniejszą niż 44 miliony złotych.

Gdy zebrany materiał dowodowy wystarczająco uprawdopodobnił udowodnienie przestępczego procederu, zatrzymano osoby zamieszane w sprawę oraz przeprowadzono przeszukania w ich miejscach zamieszkania, a także w siedzibach firm. Zatrzymano 63-letniego mężczyznę oraz 55-letnią kobietę, mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Działania przeprowadzone były wspólnie przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, Wydział dochodzeniowo-śledczy i do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym.

W tej sprawie zabezpieczone zostało mienie m.in. łodzie motorowe, gotówka w różnych walutach, broń znaleziona w ukrytym pomieszczeniu, złoto, zegarki renomowanych marek oraz 6 pojazdów (w tym cysterna do przewożenia paliw). Wartość zabezpieczonego ruchomego mienia została określona na kwotę 1,5 miliona złotych.

Zatrzymane osoby już usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i fałszowania dokumentacji. Prokuratura zastosowała wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

(KWP we Wrocławiu)