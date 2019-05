Kryminalni rywalizują o miano najlepszego Data publikacji 06.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś policjanci pionu kryminalnego ze wszystkich komend powiatowych i miejskiej województwa świętokrzyskiego rozpoczęli rywalizację o miano najlepszego policjanta dochodzeniowo – śledczego, funkcjonariusza nadzorującego pracę dochodzeniowo – śledczą, policjanta operacyjnego oraz technika kryminalistyki. Łącznie 52 funkcjonariuszy, tworzących 13 drużyn, reprezentujących poszczególne jednostki Policji oficjalnie przywitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podinsp. Andrzej Patrzałek.

Już po raz osiemnasty w województwie świętokrzyskim odbywają się zawody pod hasłem „Policjant dochodzeniowo-śledczy, policjant nadzorujący pracę dochodzeniowo-śledczą, policjant operacyjno-rozpoznawczy, technik kryminalistyki 2019 roku województwa świętokrzyskiego”. Konkurs składa się z czterech etapów, które będą odbywać się w ciągu dwóch dni. Mundurowi zmierzą się z testem wiedzy oraz wymagającym kazusem prawnym. Dodatkowo funkcjonariusze będą musieli wykazać się umiejętnościami strzeleckimi, a także wiedzą teoretyczną i praktyczną podczas przeprowadzania oględzin na miejscu zdarzenia.

Dziś punktualnie o 9:00 w sali narad mjr Jana Piwnika „Ponurego” Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach funkcjonariusze dochodzeniowo-śledczy, policjanci nadzorujący pracę dochodzeniowo-śledczą, a także operacyjni oraz technicy kryminalistyki wzięli długopisy w dłonie i przystąpili do rozwiązywania testu wiedzy składającego się z 25 pytań. Kolejno po krótkiej przerwie policjanci zmierzyli się z kazusem prawnym, podczas którego musieli opisać wszystkie czynności wykonywane na miejscu popełnienia przestępstwa oraz sporządzić z nich odpowiednią dokumentacje.

Następnie o godzinie 12:30 wszyscy uczestnicy zawodów zmierzyli się ze sprawdzianem umiejętności strzeleckich. Każdy z mundurowych na początku otrzymał po 12 sztuk amunicji, którą należało załadować do dwóch magazynków. Podczas tej konkurencji policjanci musieli dobiec do swoich stanowisk pokonując 100 metrowy tor przeszkód. Tam każdy z uczestników wykazywał się opanowaniem oraz precyzją. Zadaniem stróżów prawa było jak najcelniejsze trafienie do dwóch tarcz oddalonych o 15 i 20 metrów, strzelając z pozycji wysokiej oraz niskiej.

Kolejny etap zawodów odbędzie się w jutro, na terenie Oddziału Prewencji Policji w Kielcach. Tam mundurowi będą wykonywać oględziny na miejscu przestępstwa.

W najbliższy piątek, po podliczeniu wszystkich punktów zostaną wyłonieni zwycięzcy. Najlepsi policjanci będą reprezentować garnizon świętokrzyski podczas tożsamych zawodów na szczeblu ogólnopolskim. Odbędą się one w przyszłym miesiącu w Szkole Policji w Pile.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach