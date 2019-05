Szybkie i profesjonalne działanie – policjanci uratowali życie mężczyzny Data publikacji 07.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowane działanie szprotawskich policjantów pozwoliło na uratowanie życia mężczyźnie, który chciał je sobie odebrać. Natychmiastowa reakcja, skuteczna pomoc oraz doświadczenie jakim wykazali się policjanci pozwoliło na ocalenie życia, którego drugi raz nie da się odzyskać.

W poniedziałek (6 maja) szprotawscy policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego – st. sierż. Jarosław Świtała i st. sierż. Michał Kucaj wykazali się zdecydowanym działaniem, ogromnym doświadczeniem oraz chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W godzinach porannych dyżurny szprotawskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który poinformował, że chce skończyć ze swoim życiem. Ta informacja od razu trafiła do policjantów, którzy niezwłocznie skierowali się we wskazane miejsce. Aby móc w jaki najkrótszym czasie dotrzeć do osoby, której życie jest zagrożone użyli w radiowozie sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Po chwili funkcjonariusze znaleźli się na posesji, gdzie szybko zlokalizowali pomieszczenie, w którym znajduje się 40-latek. Usiłował on popełnić samobójstwo, jednak zdecydowana i szybka reakcja policjantów pozwoliła na jego uratowanie. Funkcjonariusze udzielili osobie pomocy medycznej do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Policjanci wiedzą doskonale, że życie ludzkie jest tak kruche, że w sytuacji jego ratowania nie ma ani chwili do stracenia. Każda minuta i sekunda może być tą decydującą. Zdobywane podczas codziennych służb doświadczenie i wiedza pozwalają na zdecydowane reakcje i szybkie działania podczas tak trudnych interwencji związanych z ratowaniem życia.

Źródło: st. sierż. Aleksandra Jaszczuk

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu