Policjanci przechwycili znaczne ilości narkotyków Data publikacji 07.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału prewencji zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który posiadał znaczne ilości narkotyków. Stróże prawa znaleźli łącznie blisko 28 kilogramów oraz substancji służących do ich produkcji. Kryminalni przechwycili również ponad 55 kilogramów krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

Mundurowi z ogniwa interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę passata, w którym jechało trzech mężczyzn. W trakcie policyjnych czynności, pod siedzeniem pasażera stróże prawa znaleźli torbę z białym proszkiem. Siedzący na tym miejscu mężczyzna przyznał, że to amfetamina. W reklamówce znajdowały się prawie 2 kg tego narkotyku.

Informacja o zatrzymaniu szybko trafiła do kryminalnych, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Policjanci pojechali wraz z psem wyszkolonym do wyszukiwania narkotyków do mieszkania 32-latka. W trakcie przeszukania garaży, użytkowanych przez mężczyznę, kryminalni znaleźli łącznie blisko 28 kg niedozwolonych substancji. To m.in. amfetamina, marihuana oraz proszki i płyny służące do produkcji narkotyków. Oprócz tego policjanci przechwycili ponad 55 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Nielegalny towar został zabezpieczony, a mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości substancji psychoaktywnych, wytwarzania oraz przygotowania narkotyków do przemytu poza granice państwa. Świętochłowiczanin został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi mu do 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)