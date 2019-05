Aresztowany za oszustwa przy organizacji wczasów Data publikacji 07.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwa przy organizacji wyjazdów turystycznych na szkodę wielu osób. 37-latek podpisywał umowy i przyjmował pieniądze ale nie dokonywał żadnych rezerwacji. Sąd na wniosek policji i prokuratury tymczasowo aresztował przedstawiciela spółki. Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które zostały oszukane przez biuro KT2 z siedzibą w Krakowie.

Zwykle wykupując wakacje w biurze podróży ufamy w najlepsze intencje właścicieli i pracowników takich placówek. Mają oni za zadanie zadbać o nasz beztroski wypoczynek. Niestety zdarza się, że zostajemy oszukani. Taka sytuacja przytrafiła się kilkudziesięciu osobom z terenu województwa śląskiego i nie tylko.

Wraz z końcem kwietnia do wodzisławskiej komendy zaczęły zgłaszać się osoby oszukane przez wirtualne biuro podróży. Pokrzywdzeni mieli opłacone wczasy „majówkowe” wraz z wyżywieniem i ubezpieczeniem. Niestety w momencie dotarcia na lotnisko dowiadywali się, że nie ma takich rezerwacji.

Mundurowi już następnego dnia zatrzymali przedstawiciela spółki. Mężczyzna usłyszał zarzuty doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilkudziesięciu turystów ze Śląska i Czech poprzez wprowadzenie w błąd co do oferowania i sprzedaży wczasów. 37-latek został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy, na policję wciąż zgłaszają się kolejni pokrzywdzeni. Stróże prawa proszą o kontakt wszystkie osoby, które miały bądź mają wykupione wczasy za pośrednictwem biura KT2, pod numerem telefonu 324537275.

(KWP w Katowicach / mw)