Słowa uznania dla wadowickich funkcjonariuszy Data publikacji 07.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegły wtorek na jednym z portali społecznościowych „OTOZ Animals Oddział Oświęcim” pojawił się bardzo pozytywny wpis dotyczący policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, którzy wspólnie z patolem „Animals” interweniowali w sprawie znęcania się nad zwierzętami.

Do zdarzenia doszło 22 kwietnia br. na terenie powiatu wadowickiego. Policjanci oraz inspektorzy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt podjęli wspólne działania na terenie jednej z posesji, gdzie według uzyskanych przez „OTOZ Animals” informacji miało dochodzić znęcania się nad zwierzętami. Zgłoszenie potwierdziło się. Ujawnione psy były zaniedbane, nie miały dostępu do wody ani jedzenia, a niektóre do światła dziennego i świeżego powietrza. W tej sprawie prowadzimy czynności pod kątem znęcania się nad zwierzętami (art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt). Za takie przestępstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Poniżej fragment tekstu postu „OTOZ Animals Oddział Oświęcim” na jednym z portali społecznościowych:

"(...)Ogromne ukłony i podziękowania należą się policjantom z KPP WADOWICE: SIERŻANT DAMIAN MADEJA MATEUSZ KUPCZYK, ŁUKASZ MAŁYSA - Brawo Panowie! Policjanci wykazali się pełnym profesjonalizmem, empatią i znajomością ustawy o ochronie zwierząt. Sami odpinali przerażone zwierzęta z łańcuchów, pakowali do kontenerka maluszki z rozpadającej się dziurawej, wiszącej komórki w stodole. Bardzo im za to dziękujemy (...)"

Inspektorom OTOZ Animals Oddział Oświęcim serdecznie dziękujemy za podziękowania i słowa uznania.

Foto i video – OTOZ Animals