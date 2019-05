Krakowscy kryminalni namierzyli i zatrzymali dilera narkotykowego Data publikacji 08.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Wydziałów do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uzyskali informację, że na terenie Krowodrzy ma dojść do próby sprzedaży środków odurzających. Z rozpoznania wynikało, że dilerem miał być 46-letni mieszkaniec Krakowa, który już wcześniej był notowany za posiadanie substancji zabronionych.

Na początku ubiegłego tygodnia, prowadząc obserwację wytypowanego miejsca transakcji, funkcjonariusze zauważyli jak podejrzewany przez nich mężczyzna przekazuje innej osobie foliowy woreczek z białą substancją. Gdy tylko kupujący zaczął się oddalać został wylegitymowany przez kryminalnych. 34-latek, od razu przyznał, że ma przy sobie amfetaminę. Następnie policjanci wylegitymowali i przeszukali dilera, ujawniając w jego plecaku 17 charakterystycznych woreczków foliowych z białą substancją. Późniejsze testy potwierdziły, że w woreczkach znajduje się amfetamina. Policjanci przeszukali też mieszkanie wynajmowane przez 46-latka, gdzie również znaleźli środki odurzające w tym marihuanę. Łącznie kryminalni zabezpieczyli ponad 1,8 kg amfetaminy i kilka gramów marihuany.

34-latek usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowych za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Wobec 46-latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Odpowie on za posiadanie oraz udzielanie znacznej ilości narkotyków za co grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie kp)