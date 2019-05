Biała Podl.: Odpowie za zastrzelenie psa Data publikacji 08.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Za zabicie psa odpowie 57-letni mieszkaniec powiatu bialskiego. Mężczyzna podejrzewany jest o oddanie strzału do zwierzęcia z broni myśliwskiej. Do zdarzenia doszło w czasie, gdy właścicielka czworonoga wyszła z nim na spacer. Wczoraj wobec mężczyzny prokurator zastosował dozór policji. Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje za to przestępstwo do 3 lat więzienia.

Wszystko wydarzyło się w sobotni wieczór w jednej z miejscowości w gm. Wisznice Około godz. 20:30 dyżurny komisariatu otrzymał zgłoszenia dotyczące zastrzelenia psa. Do zdarzenia dojść miało, w czasie gdy właścicielka wyszła z czworonogiem na spacer.



Na miejsce natychmiast skierowany został patrol policji. Mundurowi potwierdzili informację. Z relacji zgłaszającej wynikało, że nieznany sprawca strzelił do należącego do niej owczarka. Niestety zwierzęcia nie dało się uratować.



Sprawą zajęli się policjanci wisznickiego komisariatu. Policjanci ustalili personalia mężczyzny mogącego mieć związek ze sprawą. Okazało się, że jest to 57-letni mieszkaniec powiatu bialskiego. Już następnego dnia po zdarzeniu mężczyzna zatrzymany został do wyjaśnienia. Mundurowi zabezpieczyli również należącą do niego broń.



Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. Podczas przesłuchania 57-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wczoraj prokurator objął go policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.



BSP