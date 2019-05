Podziękowanie dla szydłowieckich policjantów Data publikacji 08.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w lokalnej gazecie ukazało się podziękowanie dla szydłowieckich dzielnicowych, którzy w kwietniu pilotowali do szpitala w Skarżysku-Kamiennej rannego mężczyznę. Funkcjonariusze na sygnałach pilotowali do szpitala samochód z rannym pasażerem. Sytuacja była poważna, bowiem mężczyzna wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Do zdarzenia doszło na początku kwietnia w powiecie szydłowieckim. Przy radiowozie policjantów zatrzymał się samochód osobowy, którego kierujący poprosił o pomoc. Chodziło o to by jak najszybciej dostać się do szpitala w Skarżysku-Kamiennej. Powodem pośpiechu była bardzo poważna sytuacja jego ojca, który podczas pracy szlifierką obciął sobie palec u ręki. Mężczyzna omdlewał, a jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo.

Policjanci wiedzieli, że w takiej sytuacji liczy się każda minuta. Szydłowieccy dzielnicowi asp. szt. Remigiusz Basiak oraz mł. asp. Radosław Zugaj natychmiast podjęli eskortę do oddziału SOR w Skarżysku-Kamiennej. Jednocześnie o wszystkim informując dyżurnego komendy.

Natychmiastowa reakcja policjantów i sprawnie przeprowadzona pomoc pozwoliła na szybkie udzielenie rannemu profesjonalnej pomocy medycznej, a tym samym być może uratowanie życia.

(KWP zs. w Radomiu / kp)