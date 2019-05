Targi Europoltech 2019 Data publikacji 08.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Warszawie rozpoczęły się IX Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019. To jedyna w Polsce tak wysoce specjalistyczna impreza targowa, której adresatem są służby porządku publicznego i służby specjalne. Targi towarzyszą IX edycji Konferencji Policyjnej „Innowacje w bezpieczeństwie w dobie współczesnych zagrożeń”.

Gości przywitali prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA Andrzej Bojanowski oraz I zastępca Komendanta Głównego Policji, przewodniczący Rady Programowej EUROPOLTECH nadinsp. Dariusz Augustyniak. Wśród gości znaleźli się m.in.: płk Dominika Duda, zastępca szefa Agencji Wywiadu, Bogdan Sakowicz, zastępca szefa CBA, płk SOP Krzysztof Król, komendant SOP wraz z zastępcą, nadbryg. Marek Jasiński, zastępca komendanta głównego PSP, płk SG Wioleta Gorzkowska, zastępca komendanta głównego SG, płk Artur Dziadosz, zastępca dyrektora generalnego SW, insp. Paweł Pułtorzycki, komendant CBŚP oraz insp. Robert Stachera, komendant BSWP, dowódca centralnego pododdziału kontrterrorystycznego BOA mł. insp. Dariusz Zięba, gen. bryg. dr Robert Jędrychowski, zastępca komendanta głównego ŻW, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafanowicz, rektor komendant Akademii Sztuki Wojennej, płk Robert Woźniak, szef Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP, Paweł Boczek, zastępca komendanta głównego Straży Ochrony Kolei, Maciej Dobieszewski, p.o. prezesa Głównego Urzędu Miar, Alvin Gajadur, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Rashel Talukder, dyrektor zarządzający Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W konferencji wzięli też udział komendanci wojewódzcy Policji, szkół policyjnych, samorządowcy, goście zagraniczni, a także przedstawiciele i dyrektorzy biur i departamentów ministerstw SWiA, obrony narodowej, cyfryzacji i finansów.

Bardzo mnie cieszy, że liczba gości jest tak duża. Świadczy to o tym, że jest wiele instytucji ii osób, które o bezpieczeństwo dbają. Tworzymy jedną dużą drużynę bezpieczeństwa, a naszym przeciwnikiem jest przestępca – powiedział nadinsp. Dariusz Augustyniak. - Moją intencją jest, żeby policyjne targi były największymi tego typu w Europie środkowo-wschodniej.

Efektownym akcentem rozpoczęcia imprezy był pokaz przedmiotów umundurowania i wyposażenia specjalnego Policji. W rolę modeli wcielili się funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę w różnych pionach formacji. Na scenie pojawili się także członkowie grupy rekonstrukcyjnej „Posterunek Policji Państwowej Powiatu Nowotarskiego” z Nowego Targu oraz policjanci w obowiązującym jeszcze umundurowaniu wyjściowym. Z największym zainteresowaniem przyjęto nowe wzory mundurów w kolorze granatowym, nawiązujące do tradycji Policji Państwowej. Pokazano mundury wyjściowe, ćwiczebne oraz specjalne: dla policjantów pełniących służbę na wodzie, w patrolach rowerowych, na stokach górskich, konno, dla pilotów i antyterrorystów. Największym powodem do dumy jest nowy wzór munduru wyjściowego. Najnowsze elementy umundurowania są już do dyspozycji policjantów w trakcie codziennej służby.

IX Międzynarodowa Konferencja „Innowacje w bezpieczeństwie w dobie współczesnych zagrożeń” składa się z trzech paneli: „Zagrożenia terrorystyczne”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i „Cyberbezpieczeństwo”.

Przekonujemy się każdego dnia, że trzeba o tym mówić. Codziennie dzieją się trudne rzeczy, z którymi wszyscy czujący się odpowiedzialni za bezpieczeństwo, muszą sobie poradzić. Jak mówi przysłowie łacińskie: „Chcesz pokoju – szykuj się do wojny” - powiedział nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Pokaz nowego umundurowania policyjnego zorganizowany został przez Biuro Logistyki Policji KGP przy współudziale Biura Komunikacji Społecznej KGP, które zajęło się jego reżyserią i stroną wizualno-muzyczną. Autorem muzyki, która stanowiła tło pokazu, byli Konrad Bucholc z BKS KGP i Dariusz Klonowski z WDZ KSP. Reżyserem pokazu była Mariola Daszkiewicz-Konopczyńska z Biura Komunikacji Społecznej KGP, a konferansjerem asp. sztab. Waldemar Kozyra z WKS KWP w Łodzi.

Konferencja i targi potrwają do 10 maja. Swoje oferty prezentuje 150 wystawców z kraju i zagranicy. Na Europoltechu odwiedzać można stoiska policyjne z elementami uzbrojenia, wydawnictwami historycznymi oraz czasopismami dotyczącymi bezpieczeństwa i wydania miesięcznika „Policja 997”. Ostatni dzień będzie otwarty dla wszystkich chętnych po uprzedniej rejestracji.

(KGP / pm / foto: J.Herok / video: K.Bucholc / dm)