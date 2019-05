Osobówką wjechała w witrynę sklepu Data publikacji 09.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wałcza zatrzymali 54-latkę, która samochodem osobowym wjechała w witrynę sklepu, a po jej uszkodzeniu, weszła do wnętrza monopolowego i ukradła butelkę alkoholu. Kobieta odpowie za kradzież z włamaniem w związku z uszkodzeniem mienia za co grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 10. Biegły z zakresu badań retrospektywnych określi zawartość alkoholu i środków psychotropowych we krwi kobiety.

Do zdarzenia doszło w nocy około godziny 3.30 w Wałczu, w jednym ze sklepów monopolowych. 54-latka samochodem osobowym wjechała w witrynę sklepu uszkadzając szybę oraz przednią ścianę. Kobieta wysiadła z auta, weszła do sklepu i zabrała butelkę alkoholu. Następnie wsiadła do samochodu i odjechała. Ponadto podczas tego zdarzenia uszkodziła inny samochód osobowy zaparkowany nieopodal sklepu.

54-latka została zatrzymana w miejscu zamieszkania. Przybyłym na miejsce policjantom powiedziała, że pojechała do miasta po alkohol i papierosy. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że miała ona prawie 1 promil alkoholu w organizmie.

Zatrzymana usłyszała zarzut kradzieży z włamaniem w związku z uszkodzeniem mienia za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Powołany biegły z zakresu badań retrospektywnych określi zawartość alkoholu i środków psychotropowych we krwi kobiety. Straty powstałe w wyniku tego zdarzenia oszacowano na kwotę około 20 tys. złotych.

(KWP w Szczecinie/ mw)