Wyrwali krzyże i tablice z nagrobków - policjanci zatrzymali sprawców Data publikacji 09.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z powiatu bolesławieckiego zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o wyrwanie krzyży i tablic z nagrobków. W telefonie jednego ze sprawców policjanci znaleźli zdjęcia dokumentujące wizytę podejrzanych na cmentarzu. Za znieważenie miejsca spoczynku zmarłych grozić im może kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z komisariatu w Kruszynie otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu 4 nagrobków cmentarnych na terenie gminie Warta Bolesławiecka. Na podstawie szeregu ustaleń i po analizie materiałów policjanci wytypowali w tej sprawie dwóch mężczyzn mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Podejrzenia funkcjonariuszy szybko potwierdziły się, ponieważ w telefonie jego z zatrzymanych mundurowi znaleźli zdjęcia, pokazujące wizytę sprawców na cmentarzu w nocy, kiedy doszło do tego przestępstwa.

Podejrzani to mieszkańcy powiatu bolesławieckiego w wieku 24 i 39 lat. Z zebranych informacji wynika, że koledzy najpierw wspólnie spożywali używki a następnie razem poszli na cmentarz gdzie wyrwali krzyże i tablice identyfikacyjne z 4 nagrobków.

Zatrzymani usłyszeli zarzut znieważenia miejsca spoczynku zmarłych za co grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)