Policjanci odzyskali przywłaszczony ciągnik rolniczy Data publikacji 09.05.2019 Policjanci odzyskali wczoraj przywłaszczony przez mieszkańca gm. Chełm ciągnik rolniczy o wartości blisko 70 tys. zł. Użytkujący go mężczyzna nie wywiązywał się z zawartych w umowie leasingowej zobowiązań. W tej sprawie jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty przywłaszczenia. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

Do chełmskiej komendy wpłynęło zawiadomienia dotyczące przywłaszczenia ciągnika rolniczego o wartości blisko 70 tys. zł przez 46-letniego mieszkańca gminy Chełm. Jak się okazało użytkujący go mężczyzna nie wywiązał się ze zobowiązań zawartych w umowie leasingowej. Zajmujący się tą sprawą policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą ustalili miejsce, w którym znajduje się pojazd.

Wczoraj zabezpieczyli ciągnik i przedstawili mężczyźnie zarzuty w tej sprawie. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego przywłaszczenie powierzonej rzeczy ruchomej zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

(KWP w Lublinie / mg)