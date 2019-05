Przewoził w aucie 1,5 kg substancji psychotropowych Data publikacji 09.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kłodzka zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i funkcjonariusze Izby Celno - Skarbowej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie zakazanych środków psychotropowych. Zatrzymany przewoził samochodem blisko 1,5 kg substancji, z której można by było uzyskać w wyniku porcjowania około 10 tys. gotowych porcji. Teraz nastolatek odpowie za swój czyn przed sądem.

Policjanci z wydziału kryminalnego kłodzkiej komendy prowadząc wspólne działania z celnikami zatrzymali osobę zamieszaną w przestępczość narkotykową. Z ustaleń funkcjonariuszy pionu kryminalnego wynikało, że mężczyzna może posiadać zakazane środki psychotropowe. Podczas kontroli drogowej, jaka miała miejsce na terenie gminy Kłodzko w pojeździe 19-latka znaleźli reklamówkę z zawartością lekko zbrylonej substancji. Wstępne badania wykazały, że jest to środek psychotropowy. Z zabezpieczonej ilości można by było przygotować około 10 tysięcy porcji. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie, a następnie po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Kłodzku usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej.

Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Okazało się, że zatrzymany był już w przeszłości karany za przestępczość narkotykową. W świetle obowiązujących przepisów za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

(KWP we Wrocławiu / mw)