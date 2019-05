Policjanci pomogli zdezorientowanemu seniorowi bezpiecznie wrócić do domu Data publikacji 09.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci otrzymali zgłoszenie o zagubionym i zdezorientowanym starszym mężczyźnie przebywającym na jednej z posesji gminy Szczurowa. Senior znalazł się w miejscu oddalonym o około 35 kilometrów od miejsca swojego zamieszkania, nie miał przy sobie telefonu i pieniędzy na podróż powrotną. Dzięki reakcji postronnej osoby i z pomocą policjantów ze Szczurowej mężczyzna szybko i bezpiecznie wrócił do swoich bliskich.

Wczoraj wieczorem, 8 maja br. około godziny 19.30 dyżurny brzeskiej komendy Policji został powiadomiony przez mieszkankę gminy Szczurowa o starszym mężczyźnie, który znajduje się na jednej z posesji i najprawdopodobniej potrzebuje pomocy. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna nie wie jak się nazywa i wygląda na zdezorientowanego. Policjanci Posterunku Policji w Szczurowej, którzy pojechali na interwencję odnaleźli idącego drogą seniora i zabrali go do miejscowego posterunku. Mężczyzna podał swoje dane personalne, nie był jednak w stanie wskazać, gdzie mieszka. Mundurowi bez problemu ustalili jego adres zamieszkania i skontaktowali się z jego rodziną. Potwierdziło się, że to 78-letni mieszkaniec Niepołomic. Policjantom tłumaczył, że przyjechał do rodziny mieszkającej w pobliżu, jednak nie zna adresu. Nie miał też przy sobie telefonu ani pieniędzy na podróż powrotną. Przyznał, że miał zamiar wracać do domu pieszo. W obawie o zdrowie mężczyzny, ale też z uwagi na późną porę policjanci odwieźli 78-latka do miejsca zamieszkania i przekazali go rodzinie. Mężczyzna wyraził wdzięczność funkcjonariuszom za pomoc i wsparcie, które mu udzielili. Słowa podziękowania należą się również mieszkance, która prawidłowo zareagowała i powiadomiła Policję o tej sytuacji.

(KWP w Krakowie / kp)