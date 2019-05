KWP: „100 litrów krwi na 100-lecie Policji"- policjanci wzięli udział w akcji honorowego krwiodawstwa Data publikacji 09.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie stanął mobilny punkt oddawania krwi. Od godzin rannych trwała akcja honorowego krwiodawstwa. Policjantki, pracownicy cywilni i policjanci oddawali to, co najcenniejsze - swoją krew potrzebną dla ratowania życia drugiego człowieka. Dzisiejsza zbiórka krwi miała szczególny charakter, bowiem została zorganizowana w ramach akcji „100 litrów krwi na 100-lecie Policji"

Funkcjonariusze podczas codziennej służby spotykają się z sytuacjami, w których życie ludzkie bywa zagrożone. Niejednokrotnie pracują na miejscu wypadków drogowych, w których ranni są ich uczestnicy. Liczy się wtedy każda minuta, by uratować ich życie. Często potrzebna jest krew. Mając świadomość tego, jak bardzo ważny jest ten życiodajny płyn, mundurowi często oddają swoją krew.

Dzisiaj przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie stanął mobilny punkt oddawania krwi. Policjantki i policjanci, w tym kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji, a także pracownicy cywilni oddawali to, co najcenniejsze - swoją krew potrzebną dla ratowania życia drugiego człowieka.





Dzisiejsza zbiórka krwi pod hasłem „100 litrów krwi na 100-lecie Policji" ma wyjątkowy charakter, bowiem jest częścią obchodów 100. rocznicy powstania Polskiej Policji.

Akcja mundurowych to przede wszystkim chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym, ale również promowanie idei honorowego krwiodawstwa. To zwrócenie uwagi jak szlachetny jest to cel. Na uwagę zasługuje fakt, że policjanci we wszystkich jednostkach Policji regularnie oddają krew od wielu lat, pomagając tym samym osobom potrzebującym.

Pamiętajmy, że nasza krew może uratować komuś życie. Miejmy nadzieję, że zaangażowanie krwiodawców będzie przykładem i zachętą dla innych, by w ten sposób nieść pomoc potrzebującym.

AK