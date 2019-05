Odpowiedzą za oszustwo Data publikacji 09.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Nowego Targu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo 87-letniej kobiety. Obaj podejrzani usłyszeli zarzut oszustwa za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec 18-latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru, a wobec 28-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Policja i prokuratura nadal prowadzą czynności w tej sprawie i planowane są kolejne zatrzymania.

Do oszustwa metodą „na policjanta” doszło 13 marca br. Około godziny 12.00 do 87-letniej mieszkanki Nowego Targu na telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna i przedstawił się jako policjant - Sławomir Lewandowski Zastępca Kierownika Wydziału Śledczego. Powiedział kobiecie, że prowadzą śledztwo w sprawie wyłudzeń pieniędzy od osób starszych. Twierdził, że nazwisko kobiety znajduje się na liście, którą oszuści otrzymali od pracownika banku i może ona stracić wszystkie oszczędności. Przekonywał, że policjanci już zatrzymali część szajki, a on pracuje nad zatrzymaniem pozostałych. Jednak żeby to się udało, kobieta musi wpłacić 140 tysięcy złotych na konto bankowe, które będzie obserwowane przez policję i kiedy oszuści wypłacą pieniądze wtedy zostaną zatrzymani. „Policjant” wskazał kobiecie bank, w którym ma wpłacić gotówkę, a kasjerce miała powiedzieć, że przelew robi dla zięcia. Dla uwiarygodnienia kazał położyć słuchawkę obok telefonu, nie rozłączać się i wybrać numer 997. Tak też seniorka zrobiła, co było największym błędem, bo nie przerwała połączenia i po drugiej stronie linii nadal był ten sam mężczyzna. Po godzinie 14.00 nowotarżanka poszła do banku i przelała na wskazane konto 101 tysięcy złotych. Po powrocie do domu ponownie zadzwonił oszust i zgodnie z jego wskazówkami kobieta wyłączyła telefon i miała czekać do godziny 18.00. Kiedy nic się nie działo po ustalonej godzinie, wtedy zorientowała się, że padła ofiarą przestępcy.

87-latka natychmiast przyjechała do nowotarskiej komendy, gdzie opowiedziała całą historię. Dzięki szybkiej reakcji policjantów, którzy skontaktowali się z pracownikami banku udało się odzyskać ponad 57 tys. złotych.

Sprawą 87-latki zajęli się funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu nowotarskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu. Szczegółowa analiza zebranego materiału dowodowego doprowadziła do zatrzymania już po kilkunastu dniach pierwszej osoby podejrzanej o udział w oszustwie. W poniedziałek rano tj. 25 marca br. w Łodzi policjanci zatrzymali 18-latka, który za wynagrodzeniem finansowym założył konto w banku, ale dostęp do niego i kartę bankomatową przekazał oszustowi. Dalsze czynności funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania po miesiącu tj. 25 kwietnia br., również w Łodzi, kolejnego podejrzanego. Zatrzymanym okazał się 28-latek, który podawał się za policjanta.

Obaj podejrzani usłyszeli zarzut oszustwa z art. 286 § 1 kk, za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec 18-latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru, a wobec 28-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyzna był już w przeszłości karany, również za podobne przestępstwa. Policja i prokuratura nadal prowadzą czynności w tej sprawie i planowane są kolejne zatrzymania.

(KWP w Krakowie / mw)