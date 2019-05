Pajęczański policjant został Mistrzem Polski w podnoszeniu ciężarów Data publikacji 10.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie 28 kwietnia 2019 roku walczył o miano najsilniejszego mastera w kraju. W trakcie zawodów, które odbyły się w hali sportowej w Kwidzynie, w konkurencji rwania i podrzutu nie miał sobie równych zdobywając tytuł Mistrza Polski.

Aspirant Łukasz Borowiecki na co dzień pełni służbę jako policjant pionu prewencji w zespole organizacji służby w Komendzie Powiatowej Policji w Pajęcznie. Stróżem prawa jest od 13 lat, a swoją przygodę ze sportem rozpoczął blisko 25 lat temu. Jego pasją od zawsze było podnoszenie ciężarów. W niedzielę 28 kwietnia pajęczański policjant uczestniczył w XXIX Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Masters w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Kwidzynie. W swojej kategorii wagowej do 109 kg i grupie wiekowej 35-39 lat okazał się najsilniejszy, uzyskując wynik 227 kilogramów. Drugiego zawodnika pokonał aż o 17 kg. Funkcjonariusz jest dumny ze swojego sukcesu, ale zapowiada, że nie spocznie na laurach i cały czas będzie ciężko trenować. To nie pierwsze jego zwycięstwo na zawodach. W 2014 roku również nie miał sobie równych zdobywając Mistrzostwo Polski w kategorii wagowej 105 kg w grupie wiekowej 30-35 lat w zawodach Polmasters Koziegłowy.

Życzymy dalszych sukcesów!

(KWP w Łodzi / kp)