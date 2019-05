Wyrodny ojciec Data publikacji 10.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia usłyszał ojciec, który wystawił swoją 1,5 roczną córkę przez okno jadącego autobusu. Dzięki reakcji kierowcy autobusu oraz skutecznym i szybkim działaniom policjanta, który zauważył tą sytuację nieodpowiedzialny mężczyzna został zatrzymany. Na szczęście dziecku nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w autobusie komunikacji miejskiej w Krakowie. Wśród pasażerów była para podróżująca ze swoim 1,5 rocznym dzieckiem. W pewnym momencie pomiędzy partnerami doszło do głośnej wymiany zdań. 28-latek najpierw w sposób arogancki i wulgarny zwrócił się do swej towarzyszki, a po chwili wziął na ręce siedzącą na jej kolanach dziewczynkę. Następnie otworzył okno i wystawił przez nie córkę w taki sposób, że cała zwisała nad jezdnią.

Autobus zatrzymał się a kierowca zwrócił uwagę mężczyźnie na niebezpieczne zachowanie. Wówczas agresor oddal dziecko partnerce, podbiegł i uderzył kierowcę oraz ubliżał mu.

Całą sytuację zauważył policjant. Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał radiowóz i podjął interwencję. Dziecko było już pod opieką matki, która razem z partnerem wysiadła z autobusu. Funkcjonariusz obezwładnił agresora i założył mu kajdanki a następnie zatrzymanego przejął wezwany patrol.

W komisariacie VI 28-latek usłyszał zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia (art. 160 § 2 kodeksu karnego) – za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze, sąd zastosował wobec 28-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

(KWP w Krakowie / mg)