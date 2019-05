W ciągu 28 lat oddał ponad 50 litrów krwi Data publikacji 10.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdy tylko osiągnął pełnoletność dołączył do grona honorowych krwiodawców. Był także jednym z inicjatorów powstania Klubu HDK „Niebieska kropla”. Przekazał potrzebującym ponad 53 litry swojej krwi. Taka forma dzielenia się z innymi jest już dla niego niemal codziennością - robi to przecież regularnie od 28 lat. O kim mowa? O braniewskim policjancie podkom. Krzysztofie Stodulskim – niosącym pomoc jako funkcjonariusz oraz wieloletni krwiodawca.

Z dobroci serca

Podkom. Krzysztof Stodulski w policyjne szeregi wstąpił w 1996 roku. Jak sam podkreśla praca w mundurze była jego marzeniem od dziecka. Parę lat przed przyjęciem do służby rozpoczął jednak przygodę, która na zawsze zmieniła jego życie – na lepsze. Po ukończeniu 18. roku życia zdecydował, że chce honorowo oddawać krew. To, co zaczęło się 28 lat temu trwa do dziś. W tym czasie policjant oddał już ponad 53 litry krwi. I na tym nie zamierza poprzestać. Zapytany, czym dla niego jest oddawanie krwi odpowiada nie kryjąc uśmiechu :

„Mimo młodego wówczas wieku wiedziałem dokładnie dlaczego to robię. Miałem przecież to, czego tak bardzo brakowało potrzebującym, coś, co nie tylko ratuje ludzkie życie, ale i mojemu nadaje nową wartość. Świadomość tego, że twoja krew jest szansą dla drugiej osoby na wyzdrowienie jest po prostu niesamowita.”

Bycie wieloletnim dawcą sprawia, że w ślady funkcjonariusza idą nie tylko koledzy, ale i członkowie jego rodziny. Swoją postawą przyczynił się do tego, że do zaszczytnego grona krwiodawców dołączyła także jego małżonka.

podkom. Krzysztof Stodulski przed oddaniem krwi

podkom. Krzysztof Stodulski odbiera wyróżnienie

Legitymacja krwiodawcy

Wielokrotnie odznaczany

Funkcjonariusz z dumą mówi o odznaczeniach, które zostały mu przyznane przez Polski Czerwony Krzyż. W swojej kolekcji posiada już między innymi takie odznaki jak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”, „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”, „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”, „Odznaka honorowa PCK IV stopnia”. W piątek 3 maja 2019 r. podkom. Stodulski odebrał ministerialną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia”.

W 2015r. wspólnie z ówczesnym komendantem braniewskiej komendy podkom. Stodulski stworzył policyjny klub krwiodawców, którego został prezesem. Tylko w 2018 roku z budynku jednostki popłynęły ponad 72 litry bezcennego leku do potrzebujących. Krwiodawstwo to nie jedyne zajęcie policyjnych członków klubu. Funkcjonariusze z prezesem klubu na czele od kilku lat aktywnie włączają się w sportowe inicjatywy zrzeszające krwiodawców, stając na najwyższych stopniach podium.

