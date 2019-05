Podejrzany o czynną napaść na policjantów aresztowany na 3 miesiące Data publikacji 10.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nietrzeźwy 48-latek napadł na interweniujących policjantów próbując ranić ich siekierą a następnie oddał do nich kilka strzałów z broni pneumatycznej. Agresor został obezwładniony i usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

8 maja br. około godz. 14.00 z polecenia dyżurnego z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej trzy patrole mundurowych udały się miejscowości w gminie Radgoszcz udzielić pomocy załodze pogotowia ratunkowego. Ta wykonywała bowiem czynności medyczne w stosunku do mężczyzny, który zgłaszał problemy zdrowotne, lecz gdy zjawiło się pogotowie stał się bardzo agresywny. Groził ratownikom pozbawieniem życia za pomocą noża, który wyciągnął podczas udzielania mu pomocy medycznej. Szybka reakcja jednego z członków załogi pogotowia pozwoliła na wytrącenie mężczyźnie niebezpiecznego narzędzia z ręki, po czym zbiegł on do domu.

Policjanci pojechali do domu awanturnika. 48-latek na widok interweniujących policjantów wyciągnął przedmiot przypominający karabin i wykrzykiwał, że ich zabije. Nietrzeźwy i agresywny mężczyzna nie reagował na polecenie odrzucenia przedmiotu i celując do policjantów oddał strzał w ich kierunku po czym zaczął przeładowywać broń. Widok zbliżających się stróżów prawa wywołał u mężczyzny atak furii i agresor zaatakował ich siekierą. Funkcjonariusze użyli wobec mieszkańca paralizatora typu taser, dzięki któremu obezwładnili go i zatrzymali. 48-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Karabin, który okazał się wiatrówką pneumatyczną, został zabezpieczony wraz z siekierą i nożem.

Wczoraj, 9 maja br., podejrzanego przekonwojowano do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjantów, znieważenia i gróźb karalnych wobec ratowników medycznych. Dzisiaj, 10 maja br., Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Podejrzanemu za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie/ mw)