Wjechał na czerwonym świetle Data publikacji 10.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na skrzyżowaniu ul. Obiegowej z Pstrowskiego doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego w którym udział brały dwa pojazdy. Sprawcą zdarzenia jest kierujący citroenem, który jadąc ul. Obiegową w kierunku Sikorskiego wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle i doprowadził do zderzenia z jadącym z prawej strony volkswagenem. Siła uderzenia była tak duża, że citroen, którym kierował 48-latek wylądowało w przydrożnym rowie. Za nieprzestrzeganie podstawowych zasad ruchu drogowego, policjanci zatrzymali sprawcy zdarzenia prawo jazdy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Dziś (10.05.2019r.) przed godziną 06:00 na skrzyżowaniu ul. Obiegowej z ul. Pstrowskiego miało miejsce poważne zdarzenie drogowe w którym udział brały dwa pojazdy, citroen i volkswagen. Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, odpowiedzialność za zdarzenie ponosi 48-letni kierowca citroena, który jadąc ul. Obiegową w kierunku ul. Sikorskiego wjechał na skrzyżowanie w chwili gdy sygnalizator dla jego kierunku jazdy nadawał światło czerwone. Swoim zachowaniem doprowadził on do zderzenia z jadącą ul. Pstrowskiego 38-letnią kierującą volkswagenem.

Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci ruchu drogowego zbadali stan trzeźwości kierujących. Zarówno sprawca jak i poszkodowana byli trzeźwi. 48-latek został przetransportowany do szpitala na obserwację. Funkcjonariusze, aby upewnić się co do sprawstwa tego zdarzenia, skorzystali z zapisu kamer monitoringu. Przypuszczenia policjantów potwierdził zapis monitoringu. Funkcjonariusze 48-latkowi za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym zatrzymali prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do Sądu Karnego w Olsztynie. Utrudnienia w miejscu zdarzenia trwały około dwóch godzin. Policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne obu aut. Pojazdy z miejsca zdarzenia odjechały na lawetach.

