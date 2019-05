Współpraca policjantów z Gdańska i Olsztyna doprowadziła do likwidacji nielegalnej plantacji Data publikacji 11.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny raz policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Gdańsku i Olsztynie udowodnili, że dzięki znakomitej współpracy funkcjonariuszy przestępcy nie mogą spać spokojnie. Policjanci zatrzymali 2 mieszkańców Olsztyna, którzy na terenie powiatu ostródzkiego uprawiali konopie indyjskie. Łącznie policjanci zabezpieczyli 19 kg suszu roślinnego i 61 krzewów konopi indyjskich. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to 800 tysięcy złotych. Zatrzymani są związani z olsztyńskim światkiem pseudokibiców. Policjantom w tej sprawie wsparcia udzielili także funkcjonariusze Straży Granicznej w Kętrzynie.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Gdańsku ustalili, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego może być zlokalizowana nielegalna plantacja konopi indyjskich inne niż włókniste. Funkcjonariusze z Gdańska weszli w ścisłą współpracę z policjantami z Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie. Szczegółowa analiza zebranych informacji oraz dalsze ustalenia doprowadziły do wytypowania konkretnego miejsca uprawy oraz osób mogących mieć związek z tym przestępczym procederem. Z uwagi na trudne ukształtowanie terenu, gdzie miała znajdować się nielegalna plantacja, w realizację zaangażowano funkcjonariuszy Straży Granicznej z Kętrzyna.

Działania policjantów zostały sfinalizowane w minioną środę (08.05.2019) w godzinach popołudniowych. Funkcjonariusze z Gdańska i Olsztyna na terenie powiatu ostródzkiego weszli do domu, w którym umiejscowiona była nielegalna plantacja - policjanci ustalili, że dom został zakupiony wcześniej specjalnie dla nielegalnego procederu. Wewnątrz zastali 37-latka i zabezpieczyli 61 krzaków konopi indyjskich inne niż włókniste oraz ponad 19 kg gotowego suszu roślinnego. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonego suszu to około 800 tysięcy złotych. Policjanci zabezpieczyli także profesjonalny sprzęt służący do uprawy, w postaci namiotów, systemów oświetleniowych i wentylacji o łącznej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. W tym samym czasie policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie na jednej z ulic Olsztyna zatrzymali drugą osobę podejrzaną o udział w tej nielegalnej działalności - mieszkańca Olsztyna. 39-latek był zaskoczony działaniem policjantów i nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Policjanci przeszukali zatrzymanego i w jednej z kieszeni zabezpieczyli woreczek z nasionami przeznaczonymi do dalszej uprawy konopi.

Zabezpieczone narkotyki

Zabezpieczone narkotyki

Miejsce przygotowane pod sadzonki

Zabezpieczone narkotyki

Zatrzymany mężczyzna

Zabezpieczone narkotyki

Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnego aresztu w Ostródzie. Policjanci w toku dalszych czynności ustalili, że zarówno 37–latek oraz 39–latek są związani z olsztyńskim środowiskiem pseudokibiców. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło również na jaw, że 37-latek był w przeszłości karany za przestępstwa: gróźb, pobicia i rozboju, natomiast 39-latek za przestępstwo kradzieży jak i również miał w przeszłości orzeczony zakaz wstępu na imprezy masowe.

W piątek (10.05.2019) podejrzani zostali przewiezieni do prokuratury i przesłuchani. Usłyszeli zarzuty uprawy konopi innych niż włókniste, z których można uzyskać znaczne ilości substancji odurzających oraz przetwarzania konopi i posiadania znacznych ich ilości. Za powyższe przestępstwa Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę 10 lat pozbawienia wolności.

Decyzją sądu obaj mężczyźni trafili na 3 miesiące do aresztu.

To już kolejna w ostatnich miesiącach odsłona dobrej współpracy pomiędzy policjantami z Komend Wojewódzkich Policji w Gdańsku i Olsztynie.

Przypomnijmy:

W połowie lutego (16.02.2019) wspólne działania policjantów z Gdańska i Olsztyna doprowadziły do zatrzymania rodziny, która w 2 wynajmowanych pomieszczeniach magazynowych uprawiała znaczne ilości konopi indyjskich. Wówczas funkcjonariusze zabezpieczyli 634 krzaki oraz 5,5 kg suszu marihuany. Na wniosek policji i prokuratury sąd aresztował 47-letniego mężczyznę i jego 44-letnią żonę. Wobec ich 24-letniego syna zastosowano policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Podejrzanym grożą kary nawet 10 lat pozbawienia wolności.

(kw/tm)