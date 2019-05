Jedna służba, dwie uratowane osoby Data publikacji 11.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci potwierdzili swój profesjonalizm, niosąc pomoc dwóm osobom. Szybkie działanie funkcjonariuszy z żarskiej komendy sierż. szt. Bogumiły Kanior oraz post. Piotra Kieliszka spowodowało, że pod specjalistyczna opiekę trafili: kobieta po udarze oraz mężczyzna, który chciał popełnić samobójstwo.

Z poczuciem spełnionego obowiązku oraz satysfakcją niesienia pomocy piątkową (10.05) służbę zakończyli sierż. szt. Bogumiła Kanior oraz post. Piotr Kieliszek, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żarach, którzy pomogli kobiecie i mężczyźnie. Po godzinie 8.00 rano dyżurny otrzymał zgłoszenie o leżącej na środku drogi nietrzeźwej kobiecie. Funkcjonariusze natychmiast udali się na trasę Kunice-Marszów. Jak się okazało na miejscu kobieta upadła z roweru, była trzeźwa i przytomna, jednak nie było z nią kontaktu, a przyczyną tej sytuacji był prawdopodobnie udar lub wylew. Policjanci ułożyli ją w bezpiecznej pozycji i za pośrednictwem dyżurnego wezwali pogotowie. Kobieta została zabrana do szpitala.

Cztery godziny później ci sami policjanci udali się na kolejną interwencję związaną z ratowaniem życia. Około godziny 12.00 kobieta zgłosiła, że jej mąż skontaktował się z nią telefonicznie i oświadczył, że targnie się na swoje życie. Funkcjonariusze natychmiast udali się do miejsca zamieszkania kobiety, która wskazał, że mąż udał się do lasu. W oddali widać było postać i w tym kierunku natychmiast pobiegli mundurowi. Przytrzymali i obezwładnili agresywnego mężczyznę do czasu przybycia na miejsce pogotowia. Na szczęście pomoc przyszła na czas, a mężczyzna trafił pod fachową opiekę medyczną.

kom. Aneta Berestecka

oficer prasowy KPP w Żarach