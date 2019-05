Spotkanie na temat bezpieczeństwa z przedstawicielami zagranicznych koncernów Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami międzynarodowych koncernów, których oddziały znajdują się we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego jednostki organizacyjnej gminy Wrocław i Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Spotkanie pod roboczą nazwą "ABSL - Municipality - Police" zorganizowane zostało przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Celem było przedstawienie działań dolnośląskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa cudzoziemców przebywających na terenie Dolnego Śląska. Szczegółowo omówiony został aspekt prawny przestępstw motywowanych nienawiścią. Naczelnik Wydziału do walki z Cybeprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - mł. insp . Ryszard Piotrowski szeroko przedstawił sprawy związane z cyberbezpieczeństwem. Natomiast sierż. Michał Sługocki z KMP we Wrocławiu podzielił się z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem związanym z pracą policjanta dzielnicowego oraz spostrzeżeniami związanymi z udziałem w międzynarodowej wymianie policjantów w ramach IPA Placement Programme w Irlandii.

W dyskusji prowadzonej przez podkomisarza Bartłomieja Majchrzaka z Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu omówiono doświadczenia związane z bezpieczeństwem uczestników spotkania oraz przedstawiono propozycje rozwiązań zwłaszcza w zakresie edukacji dla pracowników zagranicznych koncernów związanych z działaniami dolnośląskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa.

(KWP we Wrocławiu / mw)