KWP: Policyjni kontrterroryści ćwiczyli na Stadionie Arena Lublin

Data publikacji 12.05.2019

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie ćwiczyli na Arenie Lublin. Kontrterroryści przygotowują się do Mistrzostw Świata U-20 Polska 2019, które odbędą się już za kilkanaście dni m.in. w naszym mieście. Funkcjonariusze ćwiczyli warianty działań zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczenia kontrterrorystycznego.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie to komórka, do której zadań należy zwalczanie aktów terroryzmu oraz najcięższych kategorii przestępstw. Policjanci uczestniczą w działaniach realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych, ratowniczych oraz w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych lub awarii technicznych.

Specyfika realizacji tych zadań wymaga od funkcjonariuszy pełniących służbę w takich pododdziałach doskonałej sprawności fizycznej, panowania nad stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. Wśród lubelskich kontrterrorystów są instruktorzy taktyki, strzelań, technik wysokościowych, instruktorzy spadochronowi i stermotorzyści, funkcjonariusze posiadają także kwalifikacje płetwonurków. Wszyscy lubelscy kontrterroryści mają za sobą kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

Policyjni kontrterroryści muszą stale ćwiczyć i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Nie tylko wyjeżdżają na szkolenia organizowane dla funkcjonariuszy jednostek specjalnych, ale szkolą się także we własnym zakresie.

Zdajemy sobie sprawę, że skuteczne zabezpieczenie różnego rodzaju imprez masowych, w tym meczy piłkarskich zależy w dużej mierze od szkoleń i umiejętności naszych policjantów. Dlatego też przywiązujemy tak dużą wagę do tego, by ćwiczenia odbyły się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do autentycznych. Stąd obecność w tym tygodniu kontrterrorystów na stadionie Arena Lublin. To miejsce nie było przypadkowe, bowiem właśnie na lubelskim stadionie już za kilkanaście dni rozgrywane będą mecze w ramach Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata U-20 Polska 2019.

Szkolenie było sprawdzianem policyjnych działań zapewniających odpowiedni poziom zabezpieczenia kontrterrorystycznego. Kontrterroryści wykorzystując dostępne pomieszczenia obiektu przećwiczyli różne warianty działań w celu wypracowania standardów zachowań w sytuacjach nadzwyczajnych m.in. rozwiązywanie sytuacji zakładniczych. Funkcjonariusze ćwiczyli również elementy technik wysokościowych. Podczas takich działań najważniejsza jest perfekcja wykonywanych wariantów taktycznych, zgranie i zaufanie do kolegów.

K.K.