Rozbita grupa, zlikwidowana fabryka i przejęty towar Data publikacji 13.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów, w której dziennie można było wyprodukować nawet 1,2 mln papierosów. Podczas akcji zabezpieczono blisko 4,7 mln papierosów i ponad 2 tony krajanki tytoniowej. W sprawie zatrzymano 5 osób, którym Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie przedstawiła zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej od dłuższego czasu pracowali nad sprawą nielegalnej fabryki papierosów. Zebrane przez nich informacje doprowadziły śledczych do woj. małopolskiego, gdzie na terenie hali magazynowej znajdowała się nielegalna fabryka papierosów.

Akcja, w której brali również udział policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, rozpoczęła się od zatrzymania kierowcy samochodu dostawczego. Część transportowa samochodu była wypełniona pudełkami z nielegalnymi papierosami. Łącznie znajdowało się tam ponad 1,2 mln sztuk papierosów z naniesionym logo światowej marki tytoniowej.

Następnie funkcjonariusze wkroczyli do hali magazynowej, gdzie zatrzymali cztery kolejne osoby (obywateli Ukrainy). W wyniku przeszukania magazynów funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli maszyny do produkcji papierosów, około 3,5 miliona sztuk papierosów, ponad 2 tony krajanki tytoniowej oraz niezbędne do produkcji komponenty. Funkcjonariusze wstępnie oszacowali wartość zabezpieczonego towaru na kwotę 4.7 mln zł. Urządzenia wchodzące w skład przejętej profesjonalnej linii technologicznej do produkcji papierosów warte są około milion złotych.

Z ustaleń śledczych wynika, że w fabryce do chwili jej zlikwidowania można było wyprodukować kilkadziesiąt milionów sztuk papierosów. Zabezpieczone w trakcie przeszukania wyroby akcyzowe, w postaci krajanki tytoniowej i papierosów naraziłyby Skarb Państwa na straty wynoszące ponad 7,3 mln zł.

Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Rejonowej w Chrzanowie zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Sąd Rejonowy w Chrzanowie, aresztował wszystkich zatrzymanych na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.