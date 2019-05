Policyjny przewodnik z psem służbowym odnaleźli zaginioną kobietę Data publikacji 13.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki natychmiastowej akcji poszukiwawczej siedleccy policjanci odnaleźli zaginioną 46-letnią mieszkankę gminy Przesmyki. Do zaginionej jako pierwszy dotarł przewodnik z psem służbowym.

Wczoraj, 12.05.2019 r., po południu, do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach dotarła informacja o zaginięciu 46-letniej kobiety. Rodzina zaginionej zgłosiła, że mieszkanka jednej z miejscowości w gm. Przesmyki rano wyszła z domu i do chwili obecnej nie powróciła. Kobieta nie poinformowała też żadnego z członków rodziny, gdzie się udaje oraz nie zabrała ze sobą telefonu.

Funkcjonariusze natychmiast zorganizowali poszukiwania. Kilkunastu policjantów wspólnie ze strażakami szukało zaginionej w pobliżu miejsca zamieszkania. Działania były utrudnione, ponieważ jest to teren zalesiony. Bardzo szybko w rejon poszukiwań dotarł przewodnik z psem służbowym. Pies podjął trop już w miejscu zamieszkania 46-latki, skierował się do pobliskiego lasu i w krótkim czasie doprowadził do miejsca, w którym znajdowała się kobieta.

Policjanci na miejsce wezwali pogotowie ratunkowe, które udzieliło pomocy medycznej odnalezionej.

(KWP w Radomiu/ mw)