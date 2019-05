Dzięki postawie nastolatków, cenny sprzęt wrócił do właściciela Data publikacji 13.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzech młodych chłopców znalazło drogi sprzęt fotograficzny, bez wahania zadzwonili na Policję. Mundurowi szybko ustalili właściciela, który jeszcze tego samego dnia odzyskał zgubę.

Wczoraj po południu 14, 17 i 18-latek w okolicy stawów na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą znalazło plecak ze sprzętem fotograficznym i portfelem. Nie mogąc doczekać się właściciela o wszystkim powiadomili Posterunek Policji w Mogielnicy. Sprawą zajął się dzielnicowy, który skontaktował się z właścicielem zguby dzwoniąc pod numer telefonu, który znajdował się w portfelu.

Okazało się, że sprzęt należał do fotografa z Warszawy, który rano obserwował ptaki. Przez roztargnienie zapomniał zabrać plecaka do samochodu. Dzięki uczciwej i właściwej postawie młodych ludzi plecak ze sprzętem wartym kilka tysięcy złotych wrócił do właściciela.

Autor: kom. Agnieszka Wójcik