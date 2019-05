Grupa produkująca "lewe" papierosy rozbita przez policjantów z Częstochowy Data publikacji 13.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Częstochowy zlikwidowali fabrykę nielegalnych papierosów. Przestępcy wpadli na gorącym uczynku na jednej z posesji w woj. łódzkim podczas produkcji wyrobów tytoniowych. Policjanci zabezpieczyli ponad 1 tonę tytoniu i 5 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Efektem ich działań było zatrzymanie 5 osób, które są podejrzane o narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego o prawie 900 tys. złotych.

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali na gorącym uczynku grupę przestępczą produkującą wyroby tytoniowe. Na terenie jednej z posesji w powiecie radomszczańskim 5 mężczyzn prowadziło nielegalną fabrykę papierosów. Grupa ta podrabiała znaki firmowe jednej z marek papierosów. Wyprodukowane w ten sposób lewe wyroby tytoniowe trafiały na rynek. Policjanci z Częstochowy zabezpieczyli w jednym z pomieszczeń gospodarczych urządzenie do produkcji papierosów, agregat prądotwórczy, urządzenie do odsysania pyłu tytoniowego i urządzenie służące do pomiaru wilgotności tytoniu. Zabezpieczyli też komponenty do produkcji papierosów, w tym ponad 1 tonę tytoniu i 5 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Na podstawie zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego, na wniosek śledczych i prokuratora, sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)