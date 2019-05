Rozpracowany kolejny członek grupy zajmującej się wyłudzeniami Data publikacji 13.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci z komendy wojewódzkiej na co dzień zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w procederze polegającym na szeregu wyłudzeń na szkodę jednego z podmiotów gospodarczych z tytułu zawartej z nim umowy faktoringu. To już kolejna zatrzymana w tej sprawie osoba. Straty szacuje się na kwotę ponad 1 mln zł. Za oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadząc działania operacyjne zatrzymali kolejną, dwunastą już osobę podejrzaną o udział w grupie mającej na swoim koncie oszustwa na szkodę jednej z firm faktoringowych. Jak wynika z ustaleń policjantów, grupa w której działał podejrzany, przy wykorzystaniu nierzetelnej dokumentacji przedstawiającej fikcyjne transakcje, wyłudziła od pokrzywdzonego podmiotu sumę ponad 1 miliona złotych. Osoby biorące udział w procederze założyły specjalnie do tego celu własne firmy. Na podstawie umowy faktoringu zawartej z pokrzywdzonym podmiotem przedstawiały mu faktury z wierzytelnościami, które nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości, wyłudzając w ten sposób pieniądze z tytułu przeniesienia własności tych wierzytelności.

Obecnie policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością komendy wojewódzkiej szczegółowo wyjaśniają okoliczności związane z oszustwami. Wobec zatrzymanego 47-latka zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Za czyny, o które osoby zatrzymane w tej sprawie są podejrzane, w zależności od roli w przestępczym procederze, może im teraz grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)