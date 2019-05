Finał „Wyprawy dla Jasia” Data publikacji 13.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Ustroniu zakończyła się wczoraj charytatywna „Wyprawa dla Jasia”. Piotr i Michał z Komendy Miejskiej Policji w Tychach przeszli Główny Szlak Beskidzki, by uczcić 100-lecie Policji i zebrać pieniądze na rehabilitację 6-letniego syna tyskiego policjanta. Wyprawę wsparli nie tylko policjanci, ale także funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej, policjanci z Katowic, Bielska Białej oraz SOP. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do wyprawy i kibicowali wędrowcom o wielkim sercu.

Wczoraj w Ustroniu odbył się finał charytatywnej „Wyprawy dla Jasia”. Do pokonania ostatniego dystansu ponad 500 kilometrowej trasy Głównego Szlaku Beskidzkiego włączył się sam Jaś z rodziną oraz inni funkcjonariusze. Dołączyli do nich także Burmistrz Miasta Ustronia Przemysław Korcz, Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Bąk oraz Komendant Miejski Policji w Tychach insp. Andrzej Trzciński. Finałowy etap trasy zakończył się na dworcu Ustroń Zdrój, a uroczysty finał odbył się na ustrońskim rynku.

Tam na Michała i Piotra prócz wielu osób, które gratulowały policjantom akcji, czekały stęsknione rodziny. Były gorące brawa dla bohaterów ale nie brakowało także łez wzruszenia. Następnie Komendant Miejski Policji w Tychach serdecznie pogratulował policjantom postawy i zrealizowania wyznaczonego sobie celu. Szef tyskiej jednostki podziękował zarówno wszystkim, którzy wspierali policjantów na trasie, a także Burmistrzowi Ustronia oraz Komendantowi cieszyńskiej policji za aktywne włączenie się w akcje i pomoc w organizacji jej finału.

Przypomnijmy- Piotr i Michał wykorzystali swój urlop wypoczynkowy by wyruszyć w trasę dla Jasia. Swoją postawą chcą zachęcić do wspierania leczenia chorego chłopca. Stwierdzono u niego rdzeniowy zanik mięśni (SMA typ III). Choroba uniemożliwia samodzielne poruszanie się, dlatego 6-latek wymaga ciągłej rehabilitacji.

Założeniem przedsięwzięcia było uzbieranie kwoty o równowartości 10 zł za każdy przebyty kilometr. Pomóc Jasiowi może każdy. Pieniądze są zbierane do 15 maja 2019 r. czyli do dnia, w którym Piotr i Michał mieli planowo zakończyć trasę. Udało się im tego dokonać 3 dni wcześniej. Po tym terminie zgromadzone środki finansowe będą podsumowane.



Darczyńcy do 15 maja 2019 r. mogą wpłacać środki na konto:



27 1020 2313 0000 3002 0131 4046



z dopiskiem: „Wyprawa dla Jasia” dla ZT NSZZP KMP Tychy

Policjanci wyruszyli 27 kwietnia 2019 roku z miejscowości Wołosate. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński objął przedsięwzięcie honorowym patronatem.

„Wyprawa dla Jasia” to także sposób, w jaki policjanci chcą uczcić jubileusz 100 rocznicy powstania Policji Państwowej. Akcja pokazuje również, że służba na rzecz niesienia pomocy drugiemu człowiekowi ma charakter wielopoziomowy i nie ogranicza się jedynie do doraźnej interwencji.

(KWP w Katowicach / mw)