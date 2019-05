Zatrzymany po pościgu Data publikacji 13.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci namierzyli pojazd, którym poruszał się ulicami miasta mężczyzna podejrzany o kradzież. Gdy doszło do próby zatrzymania, podjął on próbę uniknięcia kontroli drogowej. Jeden z podejmujących interwencję policjantów musiał odskoczyć by uniknąć potrącenia przez auto sprawcy. Funkcjonariusze wykorzystali broń w celu unieruchomienia jego samochodu. Wówczas podejrzany postanowił uciekać pieszo, jednak już po chwili został zatrzymany przez policjantów. Usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Odpowie za kradzież, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, a także czynną napaść na funkcjonariusza.

Mężczyzna zatrzymany w piątek na ul. Gwiaździstej we Wrocławiu został już tymczasowo aresztowany. Policjanci pionu kryminalnego z komisariatu na Krzykach namierzyli jego samochód w związku z kradzieżą, jakiej miał się dopuścić chwilę wcześniej. Dali mu wyraźne sygnały do zatrzymania i zajechali mu drogę. Kierowca początkowo zatrzymał auto, ale jak zobaczył zbliżających się do niego policjantów, gwałtownie wycofał, a następnie ruszył z miejsca.

Jeden z będących przy pojeździe funkcjonariuszy musiał odskoczyć, żeby uniknąć potrącenia. W tym momencie policjanci oddali strzały z broni palnej. Kule przebiły oponę i auto zatrzymało się. Mężczyzna podjął jednak kolejną próbę ucieczki, tym razem pieszo. Nie zdążył oddalić się z miejsca, bo funkcjonariusze byli tuż przy nim. Został obezwładniony i zatrzymany. Nie odniósł żadnych obrażeń.

Jak potwierdzili policjanci, mężczyzna dopuścił się wcześniej kradzieży. Niedługo jednak cieszył się skradzionymi przedmiotami. Mienie zostało odzyskane, a zatrzymany 35-latek trafił prosto do komisariatu. Usłyszał już zarzuty dotyczące tego zdarzenia, a także niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz czynnej napaści na funkcjonariusza. Okazało się też, że był już w przeszłości wielokrotnie karany a zarzucanego mu czynu dopuścił się działając w warunkach recydywy.

Zgromadzony w tej sprawie materiał dał również podstawę do zastosowania wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

(KWP we Wrocławiu / mg)