XI Marszobieg Prewencji Policji o Puchar Komendanta Wojewódzkiego

13.05.2019

Na terenach rekreacyjnych Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 10 maja br., spotkali się przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, komend miejskich i powiatowych, oddziałów i pododdziałów prewencji Policji, wojska, straży miejskiej, służby więziennej i szkół, by pokonać prawie 11 km trasy wyznaczonej w ramach XI Marszobiegu Prewencji Policji. W tegorocznych zawodach udział wzięło ponad 100 uczestników z Bielska-Białej, Częstochowy, Łodzi, Katowic, Bytomia, Sosnowca, Mikołowa, Tarnowskich Gór.

W ubiegły piątek po raz 11. na terenach rekreacyjnych Jury odbył się Marszobieg Prewencji Policji. Jego historia sięga 2009 roku, kiedy to dowództwo pododdziału oraz policjanci kierujący szkoleniem młodych funkcjonariuszy, odbywających zastępczą służbę wojskową w jednostce – tzw. służbę kandydacką - podjęli decyzję o wprowadzeniu nowej formy podnoszenia sprawności fizycznej w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego. Wykorzystali do tego atrakcyjność terenów wokół jednostki i przyjęli, iż celem marszobiegu będzie promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez wysiłek fizyczny. Na starcie pierwszego marszobiegu stanęło 60 policjantów z jednostki w umundurowaniu ćwiczebnym oraz ze sprzętem PZ stosowanym na zabezpieczeniach imprez masowych. Przedsięwzięcie to odbiło się szerokim echem w garnizonie śląskim, dlatego też podjęto decyzję, aby nadać tej inicjatywie konkretną nazwę, rozszerzyć nieco formułę oraz podnieść prestiż poprzez patronat. Tym sposobem rok później odbył się Marszobieg o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji dla wszystkich służb mundurowych oraz osób cywilnych i od tamtej pory zawody te organizowane są cyklicznie.

W organizację tegorocznych zawodów włączyło się wielu sponsorów oraz Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Katowicach, Zarządy Terenowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Częstochowie oraz Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, Prezydent Miasta Częstochowy, Starosta Powiatowy w Częstochowie, gminy: Kłomnice, Rędziny, Mstów i Olsztyn oraz Stowarzyszenie IPA Region Częstochowa.

Najszybszym zawodnikiem okazał się:

Dominik KLIMEK - CKS Budowlani



W kwalifikacji „umundurowanie moro - mężczyźni” zwyciężyli:

1. Łukasz HILDEBRAND - KMP Katowice

2. Michał KOŁOMAŃSKI - OPP Kielce

3. Mateusz CEREMUGA - OPP Katowice



Najlepsze w kwalifikacji „umundurowanie moro - kobiety”:

1. Sylwia KUŚPIET - 6 Batalion Powietrzno-Desantowy Gliwice

2. Natalia MAZANEK - KPP Myszków

3. Katarzyna KOTAS - SM Częstochowa



Nagrody i puchary wręczali:

mł. insp.Joanna Świec-Rajca - Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach

mł. insp. Dariusz Kondas - Dowódca SPPP Częstochowa

podinsp. Mariusz Mokras – Zastępca Dowódcy SPPP w Częstochowie

oraz przedstawiciele zarządu wojewódzkiego i zarządów terenowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Stowarzyszenia IPA Region Częstochowa, a także Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Częstochowskiego, Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców i Wodociągów Częstochowa.

Wszyscy uczestnicy dotarli na metę o własnych siłach.

Gratulujemy!

(KWP w Katowicach)