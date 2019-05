Kolejne złote medale w kulturystyce i fitness dla policjantki z Łasku Data publikacji 13.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant Katarzyna Staśkowska z Komendy Powiatowej Policji w Łasku przywozi kolejne złote medale z Mistrzostw Polski w Kulturystyce i Fitness. Tym razem zawodniczka stanęła trzykrotnie na najwyższym stopniu podium podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski Federacji NABBA w Radzyminie. Powtórzyła sukces z ubiegłego tygodnia, kiedy to wygrała swoje kategorie oraz zwyciężyła w kategorii open figure podczas Mistrzostw Polski Federacji IBFF-WPF które odbywały się w Siedlcach.

W sobotę, 11 maja br. w gościnnych progach Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu obyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Federacji NABBA w kulturystyce i fitness. Jest to federacja, w której swe pierwsze kroki w rywalizacji sportowej w kulturystyce stawiał nie kto inny ale właśnie Arnold Schwarzenegger, największa gwiazda kulturystyki. Rzecznik łaskiej jednostki wystartowała tego dnia w dwóch kategoriach: Ms. Training Figure oraz Ms. Figure Masters Woman +35.

Ciężkie treningi, rygorystyczna dieta i wyrzeczenia przyniosły rezultaty, bo na szyi zawodniczki zawisły same złote krążki. Do tego aspirant Katarzyna Staśkowska została wybrana przez sędziów najlepszą zawodniczką wśród wszystkich zwyciężczyń, deklasując przeciwniczki w kategorii Overall. To był trzeci start policjantki z Łasku w mistrzostwach Polski w sezonie wiosennym. Tydzień temu w Siedlcach (5 maja 2019 r.), na Mistrzostwach Polski Federacji IBFF-WPF, również nie miała sobie równych, wracając z tytułem podwójnej mistrzyni Polski i wygrywając kategorię Open Figure.

Teraz przed policjantką kolejne wyzwania, bowiem będzie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy na Litwie i we Włoszech.

(KWP w Łodzi / mg)