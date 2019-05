Areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 15-latka Data publikacji 13.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Za zabójstwo odpowie 20-latek, który zadał śmiertelne ciosy nożem 15-letniemu mieszkańcowi powiatu legnickiego. Do zdarzenia doszło w Lubinie. Policjanci zatrzymali również dwóch innych mężczyzn, którzy odpowiedzą teraz za nieudzielenie pomocy oraz niepowiadomienie organów ścigania o popełnionej zbrodni. Decyzją sądu 20–latek został już tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za zabójstwo grozi mu teraz kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Oficer dyżurny lubińskiej komendy, około godziny 1.00 w nocy z piątku na sobotę, otrzymał telefoniczną informację o leżącym w okolicach Muru Pamięci na Wzgórzu Zamkowym mężczyźnie z raną klatki piersiowej. Skierowani na miejsce policjanci wydziału prewencji zauważyli na trawie nastolatka. Funkcjonariusze do przyjazdu pogotowia ratunkowego reanimowali pokrzywdzonego. Niestety wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon, jak się okazało 15-letniego mieszkańca powiatu legnickiego.

Policjanci podjęli szereg działań, które naprowadziły ich na trop zatrzymanych. Prowadzone zintensyfikowane działania lubińskich funkcjonariuszy, które wsparli koledzy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu spowodowały, że w ręce mundurowych wpadło 3 mężczyzn w wieku 20, 21 i 23 lat.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy dał podstawę do postawienia 20-latkowi zarzutu zabójstwa, za co może mu grozić kara nawet dożywotniego pozbawienie wolności. Dwaj pozostali zatrzymani odpowiedzą za nieudzielenie pomocy ofierze oraz niepowiadomienie organów ścigania o popełnionej zbrodni zabójstwa. Za każdy z tych czynów jest przewidziana kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd wobec 20-latka już podjął decyzję o jego tymczasowym areszcie na okres 3 miesięcy.

(KWP we Wrocławiu / kp)