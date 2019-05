60-latka odpowie za znęcanie się nad zwierzętami Data publikacji 14.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Za znęcanie się nad zwierzętami odpowie zatrzymana przez sławskich policjantów 60-latka, po tym jak wyrzuciła do kosza na śmieci pięć małych kotów. Kobiecie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast piątka kociąt nabiera sił w domu policjanta ze Sławy, który je przygarnął pod opiekę.

Sławscy policjanci w minioną sobotę, 11 maja br., zatrzymali 60-letnią mieszkankę gminy Sława, która postanowiła pozbyć się pięciu bezbronnych kotków, pakując je w foliowy worek i wrzucając do miejskiego kosza na śmieci. Kobieta początkowo starała się wmówić policjantom, że nie miała nic wspólnego z tym okrutnym postępowaniem, jednakże obrany trop i wnikliwość sławskich mundurowych doprowadziły do przedstawienia 60-latce zarzutu znęcania się nad zwierzętami. Kobieta przyznała się do tego, że chciała pozbyć się kociąt. Teraz grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Etyczny obowiązek ochrony nie powinien obejmować swoim zakresem tylko ludzi. Każda istota ma prawo do życia, godnego bytu i właściwego traktowania. Małe kocięta nabierają sił w domu sierż. szt. Jana Maławskiego, który je przygarnął pod opiekę, dając w ten sposób przykład człowieczeństwa i pomocy słabszym.

(KWP w Gorzowie / mw)