Policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę, który oszukiwał obcokrajowców metodą „na przewałkę” Data publikacji 14.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sceny rodem jak z jednego ze znanych polskich filmów rozegrały się na krakowskim rynku. Policjanci z I Komisariatu zatrzymali 53-letniego oszusta. Ofiarami przestępcy padali obcokrajowcy - wabieni korzystnym kursem waluty – tracili spore kwoty gotówki. Oszust usłyszał już zarzuty, za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Kilka tygodni temu do I Komisariatu Policji w Krakowie zgłosiła się para turystów, którzy zostali oszukani. Policjanci w rozmowie z pokrzywdzonymi ustalili, że gdy ci stali pod jednym z krakowskich kantorów sprawdzając kurs waluty podszedł do nich starszy mężczyzna oferując im wymianę gotówki. Z uwagi na bardzo korzystne warunki wymiany i na zaufanie jakie wzbudził mężczyzna – para zdecydowała się na uliczną transakcję. Obcokrajowcy wręczyli oszustowi 50 Euro – w zamian otrzymując dwa banknoty o nominale 10 złotych oraz jeden banknot 200 złotowy. Zadowoleni z owocnej transakcji udali się na zakupy, podczas których usłyszeli, że pieniądze którymi się posługują to banknoty, które zostały już wycofane z polskiego rynku. Zaskoczeni sytuacją udali się do komisariatu, gdzie złożyli zawiadomienie o przestępstwie.

Kryminalni z Komisariatu I Policji podjęli kroki w celu ustalenia sprawcy zdarzenia. Zabezpieczono monitoring z miejsc, w których wg relacji poszkodowanych mógł być widziany oszust. Jego przestępcze działania zostały nagrane przez jedną z kamer miejskiego monitoringu.

Kilka dni temu funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego. Mężczyzna został zauważony, gdy kręcił się obok jednego z kantorów. To 53-letni mieszkaniec Gdańska, który był poszukiwany do odbycia kary za wcześniejsze oszustwa.

Przy zatrzymanym policjanci zabezpieczyli gotówkę w obcej walucie oraz pieniądze, które używane były przed denominacją. Z uwagi na inne tego typu zgłoszenia policjanci sprawdzają czy zatrzymany mężczyzna może mieć związek z tymi przestępstwami. Podejrzany trafił do zakładu karnego aby odbyć zasądzoną karę za wcześniejsze oszustwa.

(KWP w Krakowie / mg)