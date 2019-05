Inowrocławscy policjanci pomogli sędziwemu Seniorowi dotrzeć do domu Data publikacji 14.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomagać można na wiele sposobów. Ważne, by kierować się w służbie i życiu empatią, co pokazali policjanci z inowrocławskiej "patrolówki". Wybawili sędziwego Seniora z trudnej dla niego i niespodziewanej sytuacji.

Policyjny patrol wczoraj (13.05.19) jechał ul. Dworcową w Inowrocławiu. Zatrzymał się w tym rejonie przed pasami, by przepuścić pieszych. „Zebrę” pokonywał w tym czasie starszy mężczyzna, podpierający się kulą ortopedyczną, który zwrócił się do policjantów o pomoc. Sprawiał wrażenie wystraszonego i zmęczonego. Powiedział, że nie jest w stanie dotrzeć o własnych siłach do domu w centrum miasta. Tłumaczył, że wybrał się na spacer, ale przecenił swoje możliwości, a nogi, z racji wieku, odmówiły mu zwyczajnie posłuszeństwa.

Sędziwemu Seniorowi mundurowi pomogli wsiąść do radiowozu, gdzie „złapał oddech”. Policjanci odwieźli mężczyznę pod wskazany adres i odprowadzili do mieszkania, za co gorąco im podziękował.