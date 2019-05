Noc Muzeów w Komendzie Głównej Policji Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom 18 maja 2019 r. Komenda Główna Policji po raz szósty weźmie udział w Międzynarodowej Nocy Muzeów. W tym roku w Warszawie zaplanowano udział 260 instytucji, które również zapraszają na tą szczególną Noc.

Największa i jednocześnie najlepiej rozpoznawalna impreza kulturalna w stolicy cieszy się ogromną popularnością od 2004 roku. Placówki biorące udział w wydarzeniu to miejsca związane m.in. ze sztuką, kulturą, historią, i jako organizatorzy imprezy zapewniają ciekawą i bogatą rozrywkę, a także pokazują swoje często na co dzień zamknięte korytarze.



Noc Muzeów jest imprezą ogólnoeuropejską, jednak w Polsce – inaczej niż w pozostałych krajach Europy – biorą w niej udział nie tylko placówki związane z kulturą.



Każdego roku przed budynkiem KGP przy ul. Puławskiej ustawia się spora kolejka chętnych do odwiedzin. W tym roku będzie można zobaczyć m.in. gabinet Komendanta Głównego Policji, zapoznać się z umundurowaniem i wyposażeniem polskiej Policji czy obejrzeć wystawę pn. "Na posterunku".

Na parkingu przed gmachem Komendy Głównej Policji zaprezentowany zostanie policyjny sprzęt transportowy Wydziału Ruchu Drogowego KSP: oznakowany motocykl, radiowóz nieoznakowany BMW z wideorejestratorem, radiowóz oznakowany APRD, radiowóz oznakowany KIA Ceed, a dla najmłodszych na dziedzińcu KGP - miasteczko ruchu drogowego. Dla naszych milusińskich przewidziano również konkursy i niespodzianki, a także upominki z logo Policji! Każde dziecko otrzyma też certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Nocy Muzeów w KGP.

Pod okiem funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego będzie można zrobić własne odbitki linii papilarnych.

Oddział Prewencji Policji w Warszawie zaprezentuje Mobilny Posterunek Policji oraz zapewni zabezpieczenie medyczne całego przedsięwzięcia. Ponadto funkcjonariusze OPP pod Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji pełnić będą wartę honorową oraz zapewnią asystę do złożenia wiązanki. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KSP zaprezentuje ambulans kryminalistyczny, zaś Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA" łódź bojową, pojazd opancerzony LTO, broń, makiety do fotografii, manekina, itp.

Podczas Nocy Muzeów w KGP obecna będzie maskotka Policji w Wyszkowie – przesympatyczny „Łoś”.

Na dziedzińcu przed KGP ok. 19:30, 20:30, 21:30 wysłuchać można będzie koncertów Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, a po nich obejrzeć pokazy musztry z udziałem klas mundurowych.

W tegorocznej Nocy Muzeów wezmą również udział KWP w Radomiu, KWP w Łodzi, KWP w Poznaniu, KWP w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy !

Program

Nocy Muzeów w Komendzie Głównej Policji

18.05.2019 r. (sobota)

19.00- 24.00

Występy Orkiestry Reprezentacyjnej Policji

Prezentacja pojazdów policyjnych

Prezentacja wybranego wyposażenia Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA"

Miasteczko ruchu drogowego dla najmłodszych

Punkt daktyloskopii

Zwiedzanie gabinetu Komendanta Głównego Policji

Zwiedzanie Sali Generalskiej – miejsca spotkań i narad kierownictwa polskiej Policji

Wystawy okolicznościowe z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej

Stoiska promocyjne Policji

Konkursy i niespodzianki

Więcej informacji o Nocy Muzeów w Warszawie: http://www.um.warszawa.pl/nocmuzeow/ ►