Trzymiesięczny „pit stop” Data publikacji 16.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Brawurowa jazda 53- letniego mieszkańca miasta, zakończyła się dla niego zatrzymaniem aż pięciu kategorii prawa jazdy na 3 miesiące. Mężczyzna w środowe popołudnie na ulicy Ściegiennego zdecydowanie zlekceważył obowiązujące przepisy, rozpędzając osobowego mercedesa do prędkości ponad 180 km/h.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, czy brawura na drodze – to wymieniane zawsze na pierwszych miejscach przyczyny poważnych zdarzeń drogowych. Wielu kierujących o tym pamięta, a policjanci nie ukrywają, że przy złej pogodzie większość użytkowników ruchu włącza niezbędny rozsądek. Ale nie wszyscy wykazują się należytą odpowiedzialnością.

Wczoraj do grona tych drugich dołączył 53- letni kielczanin. Teren zabudowany, ograniczenie prędkości i padający deszcz nie pohamował zapędów do szybkiej jazdy kierującego mercedesem. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy na ulicy Ściegiennego zmierzyli prędkość niemieckiego auta. Okazało się, że 53- latek rozpędził swój pojazd do prędkości 183 km/h, czyli aż o 113 więcej, niż pozwalały na to przepisy. Zachowanie tym bardziej nierozsądne, że kielczanin jest posiadaczem aż 5 kategorii prawa jazdy. Sposób jazdy kierującego mercedesem przypominał bardziej zachowania z toru wyścigowego. Parafrazując zatem terminologię rajdową, 53- latka czeka teraz wymuszony „pit stop”, który potrwa najbliższe 3 miesiące. Ponadto jego portfel uszczupli 500 złotych nałożonego mandatu.

Opr. KM

Źródło: KMP w Kielcach