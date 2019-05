Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o składanie małoletnim propozycji seksualnych Data publikacji 16.05.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymany przez policjantów mężczyzna namawiał małoletnie dziewczynki do czynności seksualnych, w zamian proponował czekoladę. Zaraz po zgłoszeniu trafił do policyjnego aresztu. Teraz odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu kłodzkiego. 65-letni mężczyzna składał propozycje seksualne dwóm 8-letnim dziewczynkom. Najpierw pukał do drzwi mieszkania w budynku wielorodzinnym, a następnie przez nie składał propozycje seksualne i zapraszał do swojego mieszkania oferując czekoladę. Małoletnie nie otworzyły drzwi, a gdy przyszła matka opowiedziały o zdarzeniu. Kobieta natychmiast zaalarmowała policjantów. Mężczyzna został zatrzymany przez kłodzkich funkcjonariuszy i osadzony w policyjnym areszcie.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator przedstawił 65-letniemu podejrzanemu zarzut usiłowania doprowadzenia małoletnich poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego. Prowadzący postępowanie śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku wystąpili do prokuratury z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd Rejonowy w Kłodzku przychylił się do tego wniosku i aresztował zatrzymanego na trzy miesiące. Za przestępstwo, o które podejrzany jest 65-latek, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)