Krakowscy policjanci z oddziału prewencji uratowali mężczyznę

Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie dzięki w porę przeprowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej uratowali życie mężczyźnie, który stracił przytomność na ul. Szewskiej. Spośród tłumu gapiów swoją pomoc zaoferowała jedynie przechodząca tamtędy pielęgniarka.

Do zdarzenia doszło w piątek, 10.05.br., około godziny 19:00. Do radiowozu policjantów patrolujących rejon Rynku Głównego podbiegł mężczyzna informując funkcjonariuszy, że na ulicy Szewskiej leży człowiek, który może potrzebować pomocy. Policjanci bezzwłocznie podjechali na wskazaną ulicę. Na miejscu, przed jedną z krakowskich restauracji, zauważyli tłum gapiów, a pomiędzy nimi leżącego na murku człowieka. Był to znany im bezdomny mężczyzna w średnim wieku. Funkcjonariusze polecili ciekawskim, aby odeszli od poszkodowanego i nie utrudniali akcji ratunkowej. Niektórzy jednak szukając taniej sensacji, z dalszej odległości nagrywali całe zdarzenie telefonami.

Leżący na murku mężczyzna nie reagował na chcących go obudzić policjantów - jak się okazało, stracił przytomność. Funkcjonariusze nie wyczuli także oddechu ani pulsu. Wobec tego położyli go na ziemi, wezwali kartkę pogotowia ratunkowego i po ściągnięciu z mężczyzny kilku warstw ubrań przystąpili do masażu serca i udrożnienia dróg oddechowych. Aby usprawnić akcję ratunkową, jeden z policjantów pobiegł po defibrylator AED (urządzenie usprawniające resuscytację krążeniowo-oddechową), który znajduje się na wyposażeniu pobliskiego posterunku Policji na Rynku Głównym. Jednak po kilkuminutowej, ręcznie przeprowadzanej akcji resuscytacyjnej, udało się przywrócić mężczyźnie tętno i oddech. Defibrylator nie był już potrzebny. Po przywróceniu czynności życiowych, z tłumu gapiów wyszła kobieta, która zaoferowała swoją pomoc. Była to pielęgniarka, która akurat przechodziła ulicą Szewską.

Przybyły w załodze pogotowia ratunkowego lekarz stwierdził, że stan mężczyzny mogło wywołać nagłe zachłyśnięcie i tylko szybka oraz zdecydowana reakcja uratowała mu życie. Mężczyznę pod opieką ratowników medycznych przewieziono na SOR. To już druga akcja ratunkowa tego samego policyjnego patrolu w ciągu tygodnia. Dzień wcześniej ci sami policjanci uratowali mężczyznę (link: Krakowscy policjanci udaremnili próbę samobójczą ►), który chciał podjąć próbę samobójczą w rejonie Ronda Mogilskiego.

(KWP w Krakowie / mw)