28-latek podejrzany o udział w bójce na meczu odpowie także za posiadanie znacznej ilości narkotyków

Włocławscy policjanci, pracując nad sprawą zakłócenia meczu, do którego doszło w niedzielę we Włocławku ustalili, że jeden z zatrzymanych pseudokibiców może mieć w domu narkotyki. Podczas przeszukania pomieszczeń kryminalni zabezpieczyli ponad 200 g marihuany. 28-latek, oprócz zarzutu udziału w bójce podczas meczu usłyszał kolejny związany z posiadaniem znacznej ilości środków odurzających. Policjanci wnioskować będą do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.

Sprawa związana z posiadaniem narkotyków miała swój początek w niedzielę (12.05.19), kiedy to pseudokibice związani z klubami z Chełmży i Włocławka wbiegli na boisko, gdzie zaczęli się bić. Szybka reakcja policjantów pozwoliła na odizolowanie obu grup i dokończenie spotkania. Po meczu mundurowi zatrzymali kilkunastu pseudokibiców do prowadzonego postępowania w sprawie udziału w chuligańskiej bójce. 13 z nich usłyszało od włocławskich śledczych zarzuty związane z popełnionym przestępstwem na meczu piłkarskim.

Do sprawy zamieszek włączyli się także policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową, którzy ustalili, że jeden z zatrzymanych pseudokibiców może posiadać w miejscu zamieszkania środki odurzające. We wtorek (14.05.19) postanowili zweryfikować swoją wiedzę. Podczas przeszukania mieszkania na terenie pow. inowrocławskiego mundurowi znaleźli reklamówkę z suszem roślinnym. Po przewiezieniu do komendy okazało się, że jest to ponad 204 g marihuany.

Dzisiaj (16.05.19) mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Śledczy wobec 28-latka wnioskować będą do sądu o tymczasowe aresztowanie.